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Senasa advierte por el PEC: qué productos no se pueden ingresar al país

Senasa controla en los puntos de ingreso al país para mantener a Argentina libre del pequeño escarabajo de las colmenas PEC

15 de julio 2026 · 09:55hs
Senasa advierte por el PEC: qué productos no se pueden ingresar al país

Senasa advierte por el PEC: qué productos no se pueden ingresar al país

Senasa advierte por el PEC: qué productos no se pueden ingresar al país

Senasa advierte por el PEC: qué productos no se pueden ingresar al país

Ante el inicio de las vacaciones de invierno, el Senasa fortalece sus acciones de fiscalización en los puntos de ingreso al país para mantener a la Argentina libre del pequeño escarabajo de las colmenas (PEC), una plaga presente en Bolivia, Paraguay y Brasil que parasita las colmenas.

Con el comienzo de las vacaciones de invierno y el consecuente aumento del flujo de viajeros que ingresan o regresan al país, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) acentúa los controles en fronteras terrestres, puertos y aeropuertos.

Ante la presencia de Influenza Aviar en Argentina, desde el Senasa se indicó que es seguro consumir carne de pollo y huevos bien cocidos. 

Consumo seguro: lo que hay que saber sobre la Influenza Aviar

En este marco, agentes del organismo verifican los equipajes de pasajeros, vehículos y cargas comerciales en busca de productos que puedan afectar la producción agropecuaria nacional prestando especial atención a aquellos que puedan hospedar al pequeño escarabajo de las colmenas (PEC) plaga ausente en la Argentina.

Ante la presencia del PEC en Brasil, Bolivia y Paraguay, en 2016, el SENASA declaró la alerta sanitaria nacional (Resolución 302), dado que su ingreso al país podría ocasionar graves daños productivos y comprometer el comercio internacional de miel, actividad en la que la Argentina se posiciona entre los principales referentes mundiales.

El PEC es un insecto de origen africano que parasita las colmenas de abejas y provoca importantes perjuicios en la producción apícola. En su etapa adulta puede volar más de 10 kilómetros en busca de colmenas o enjambres y, atraído por sus olores, se alimenta principalmente de la miel, el polen y la cría.

Durante su etapa larvaria destruye los cuadros de cría, provoca la fermentación de la miel y puede generar el abandono de la colmena por parte de las abejas. Por eso, el SENASA presta especial atención al ingreso de productos apícolas -como miel, propóleos y material apícola vivo- que no cuenten con la correspondiente autorización sanitaria, ya que pueden transportar larvas del PEC.

A fin de minimizar el riesgo sanitario, los agentes del SENASA inspeccionan los equipajes de pasajeros y en el caso de detectar productos cuyo ingreso esté prohibido o que carezcan de la documentación exigida, proceden a su decomiso, labran el acta correspondiente y los destruyen en presencia del pasajero.

Quienes deseen conocer más información sobre los productos que no pueden ingresar sin autorización, pueden consultar el apartado “Información para el viajero” en la página web del Senasa, escribir al correo electrónico [email protected] o comunicarse a través del WhatsApp oficial del SENASA: +541135859810.

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