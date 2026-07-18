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Patronato-Atlanta fue postergado por la AFA debido a la final del Mundial que jugará Argentina

El encuentro de la Primera Nacional, que debía disputarse este lunes en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de Paraná, fue suspendido por la final.

18 de julio 2026 · 15:26hs
Los hinchas de Patronato este fin de semana solo alantarán a la selección por la final.

Prensa Patronato

Los hinchas de Patronato este fin de semana solo alantarán a la selección por la final.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió postergar el partido entre Patronato y Atlanta, correspondiente a una nueva fecha del campeonato de la Primera Nacional, que estaba previsto para este lunes en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de Paraná. Todo por la final de este domingo en EE.UU.

Suspendido por la final

La determinación fue adoptada en el marco de la histórica final de la Copa del Mundo que disputará la Selección Argentina este domingo frente a España, un acontecimiento que paralizará al país y movilizará a millones de hinchas.

Patronato entrenó este viernes en el estadio Grella.

Patronato no concentra por la final del Mundial de Argentina

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Además del compromiso que debía jugarse en la capital entrerriana, la AFA confirmó que todos los encuentros de las distintas categorías programados para el lunes y martes también serán reprogramados, con el objetivo de permitir que el público, los clubes y los protagonistas puedan vivir plenamente el trascendental compromiso del seleccionado nacional.

La decisión fue comunicada oficialmente por la casa madre del fútbol argentino y responde al impacto social y deportivo que genera una final mundialista con Argentina como protagonista, un hecho que modifica la agenda deportiva en todo el país.

De esta manera, Patronato deberá esperar para volver a presentarse ante su gente en el Grella frente a Atlanta. En los próximos días, la organización de la Primera Nacional dará a conocer la nueva fecha y horario para la disputa del encuentro.

Mientras tanto, toda la atención estará centrada en la Selección dirigida por Lionel Scaloni, que buscará conquistar una nueva estrella cuando enfrente a España en la gran final del Mundial. La expectativa es enorme y se espera que miles de entrerrianos, al igual que millones de argentinos, sigan el partido y luego celebren en las calles en caso de un nuevo título para la Albiceleste.

final Argentina Mundial 2026
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