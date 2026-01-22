Javier Milei participó de la firma del Consejo de la Paz

Javier Milei asistió a la ceremonia que puso en marcha el Consejo de la Paz, iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump "para la paz en Gaza"

En su paso por Suiza, a donde viajó para participar del Foro Económico de Davos, el presidente Javier Milei asistió este jueves a la ceremonia que dio lugar a la firma del Consejo de la Paz creado por Donald Trump.

El mandatario puso su firma en la formalización del Consejo de la Paz impulsado por su par republicano "para bregar por la paz en la Franja de Gaza ".

Embed El Presidente Javier Milei participó de la Ceremonia de Firma del Board of Peace que impulsa el Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, siendo la República Argentina miembro fundador de esta nueva organización de países para buscar la paz en zonas de conflicto. pic.twitter.com/VtxVSNmKi8 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) January 22, 2026

La delegación presidencial que lo acompaña está compuesta por los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Tras la firma del acta fundacional de la instancia impulsada por Trump en Davos, Milei espera dar una serie de entrevistas, la primera con la agencia de noticias Bloomberg y luego con The Economist, ante la editora en Jefe, Zanny Minton Beddoes.

Finalmente, a las 18 (14 en la Argentina) el libertario emprenderá el regreso al país.