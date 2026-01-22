Uno Entre Rios | Javier Milei

Javier Milei participó de la firma del Consejo de la Paz

Javier Milei asistió a la ceremonia que puso en marcha el Consejo de la Paz, iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump "para la paz en Gaza"

22 de enero 2026 · 09:13hs
Javier Milei asistió a la ceremonia que puso en marcha el Consejo de la Paz

Javier Milei asistió a la ceremonia que puso en marcha el Consejo de la Paz, iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump "para la paz en Gaza"

En su paso por Suiza, a donde viajó para participar del Foro Económico de Davos, el presidente Javier Milei asistió este jueves a la ceremonia que dio lugar a la firma del Consejo de la Paz creado por Donald Trump.

El mandatario puso su firma en la formalización del Consejo de la Paz impulsado por su par republicano "para bregar por la paz en la Franja de Gaza".

La política económica debería dedicarse a remover las trabas artificiales que dificultan el proceso empresarial, dijo Javier Milei en Davos, en relación al reforma laboral

Javier Milei en Davos: "El capitalismo de libre empresa genera una gran tasa de crecimiento"

Javier Milei proyecta nuevas visitas al interior y Entre Ríos aparece en la agenda.

Javier Milei proyecta nuevas visitas al interior y Entre Ríos aparece en la agenda

La delegación presidencial que lo acompaña está compuesta por los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Tras la firma del acta fundacional de la instancia impulsada por Trump en Davos, Milei espera dar una serie de entrevistas, la primera con la agencia de noticias Bloomberg y luego con The Economist, ante la editora en Jefe, Zanny Minton Beddoes.

Finalmente, a las 18 (14 en la Argentina) el libertario emprenderá el regreso al país.

Javier Milei Donald Trump Gaza Consejo de la Paz
