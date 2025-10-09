Gaza: en qué consiste el acuerdo entre Hamas e Israel

El acuerdo entre Hamas e Israel permitirá el canje de 48 rehenes israelíes y 2.000 palestinos. Habrá una retirada del ejército para la entrada de ayuda en Gaza

Israel y Hamas alcanzaron un acuerdo sobre la primera fase del plan de Donald Trump para la Franja de Gaza , según anunció el propio presidente de Estados Unidos y confirmado las dos partes y Qatar, otro de los mediadores. El acuerdo incluye el canje de los 48 rehenes israelíes (la mayoría sin vida) en manos de las milicias palestinas por la excarcelación de unos 2.000 presos palestinos, y solo entrará en vigor cuando lo apruebe el Gobierno de Benjamín Netanyahu.

Los últimos cautivos israelíes —ha dicho Trump en un mensaje en su red social, Truth— “volverán a casa muy pronto”. Además del canje, la primera fase incluye una retirada técnica de las tropas israelíes para permitir su puesta en práctica y la entrada de ayuda humanitaria.

Los mediadores anunciarán los detalles más adelante, aunque el presidente estadounidense declaró en una entrevista telefónica con Fox News que los rehenes serán liberados “probablemente el lunes”. Los secuestrados aún con vida podrían ser liberados a partir del sábado, según la prensa israelí.

“Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz”, dice el post (todas las mayúsculas son suyas) de Trump. “Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y permanente. ¡Todas las partes recibirán un trato justo!“.

Tras el acuerdo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que se reunirá este jueves con su Gobierno para votar el acuerdo (que ha definido como un “éxito diplomático y nacional y una victoria moral para el Estado de Israel”) y que invitará a Trump a hablar ante el Parlamento. La reunión del Ejecutivo israelí será a las cuatro de la tarde (hora de la España peninsular). Posteriormente, Netanyahu dará cita al gabinete de seguridad israelí.

La retirada del Ejército y segunda fase

Sobre la retirada, la define como “completa”, pero se desconocen aún los mapas del acuerdo e Israel ha dejado claro desde el inicio de su invasión que permanecerá sine die en un perímetro por definir. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar ha señalado que harán públicos los detalles más adelante.

Trump ha estado muy centrado en atar la primera fase, la del canje. El presidente de Estados Unidos viene haciendo en los últimos meses múltiples menciones a la importancia que otorga al regreso de los rehenes israelíes entre los que hay dos argentinos.

Horas antes, Trump había comunicado a los periodistas que estudiaba viajar a Oriente Próximo a finales de esta semana ante la inminencia de un pacto en las negociaciones que han transcurrido esta semana en Egipto y donde queda por atar la segunda fase. Será más compleja, como admitió esta semana el secretario de Estado Marco Rubio, al incluir la formación de un Gobierno tecnócrata palestino, la reconstrucción y, sobre todo, el desarme de Hamás.

Antes de eso, Rubio se había levantado de su sitio en una mesa redonda organizada para hablar de Antifa, etiqueta que sirve para denominar a una constelación de grupos de extrema izquierda en Estados Unidos, para deslizarle un papelito a Trump. Fue después de leer el mensaje que este contenía cuando el presidente hizo las declaraciones sobre su posible viaje. Después, y gracias al zoom de la cámara de uno de los fotógrafos presentes, Evan Nucci, de AP, fue posible saber que en el papel ponía “Muy cerca”, y que esa frase estaba subrayada dos veces. Y continuaba: “Necesitamos que apruebes un mensaje en Truth Social pronto, para que puedas ser el que anuncie el alto el fuego”.

“Puede que vaya allá” a finales de esta semana, “el domingo” o el mismo sábado por la noche, puntualizó el presidente estadounidense. Después, la portavoz de La Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue un poco más específica, al decir que se espera que Trump se desplace a la región el viernes tras pasar un examen médico en Washington. El secretario de Estado, Marco Rubio, había cancelado el viaje que tenía previsto para esta misma noche a París, aparentemente ante las noticias de los progresos en Oriente Próximo.