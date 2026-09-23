Discapacidad: Qué dice el proyecto que presentó el Gobierno

El Gobierno presentó un nuevo proyecto sobre discapacidad para reemplazar la Emergencia e incorporarlo al Presupuesto 2027. Qué dice el texto

El Poder Ejecutivo presentó ante los bloques aliados un nuevo proyecto de ley sobre discapacidad destinado a reemplazar la Emergencia en Discapacidad e integrar sus políticas de manera permanente en el Presupuesto 2027.

Con el objetivo de destrabar la discusión en el Congreso y dejar atrás las controversias generadas por la propuesta inicial, el oficialismo expuso ante los bloques aliados un nuevo esquema que busca dar previsibilidad, garantizar la continuidad de las prestaciones y sumar incentivos laborales y controles. Un nuevo esquema permanente en el Presupuesto 2027.

Renunció Alejandro Vilches a Discapacidad en medio de la discusión por el Presupuesto 2027

La propuesta busca destrabar el debate en el Congreso y superar las controversia

s generadas por los cambios incluidos previamente en la iniciativa presupuestaria.

Qué dice el proyecto

El primer artículo del proyecto establece como meta principal brindar mayor previsibilidad y transparencia a las políticas destinadas a las personas con discapacidad, asegurando la continuidad de las prestaciones actuales e incorporando mecanismos de control.

El tratamiento legislativo coincide con la reunión del plenario de comisiones para dictaminar los textos que irán al recinto, en un contexto marcado también por la renuncia de Alejandro Vilches al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad, tras denunciarun desfasaje de $158.717 millones en Andis.

Renunció Alejandro Vilches a Discapacidad en medio de la discusión por el Presupuesto 2027.

Continuidad de las pensiones y actualización por inflación

Uno de los puntos centrales del proyecto frente a los cuestionamientos previos es que la pensión no contributiva por discapacidad continuará vigente y se actualizará mensualmente según la inflación. Asimismo, el texto garantiza que quienes perciban la prestación mantendrán el acceso a los programas de atención médica y cobertura de salud.

Compatibilidad con el empleo registrado e incentivos impositivos

En el plano laboral, la iniciativa introduce la posibilidad de conservar la pensión al acceder a un empleo registrado, siempre que la remuneración obtenida no supere el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Diputados: con 249 votos, avanzó el plan para tratar la emergencia en Discapacidad.

A fin de fomentar la incorporación al mercado de trabajo, la propuesta incluye beneficios impositivos para aquellos empleadores que contraten a personas con discapacidad mediante contratos por tiempo indeterminado.

Auditorías periódicas y cruce de datos socioeconómicos

Con el propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos de acceso y mantenimiento de los beneficios, la Secretaría Nacional de Discapacidad quedará encargada de realizar auditorías periódicas sobre las pensiones por discapacidad e invalidez laboral. En una primera instancia, este control abarcará la revisión documental y de la situación socioeconómica de los beneficiarios a través del cruce de información con bases de datos públicas.