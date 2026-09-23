Uno Entre Rios | discapacidad

Discapacidad: Qué dice el proyecto que presentó el Gobierno

El Gobierno presentó un nuevo proyecto sobre discapacidad para reemplazar la Emergencia e incorporarlo al Presupuesto 2027. Qué dice el texto

23 de septiembre 2026 · 12:17hs
Discapacidad: Qué dice el proyecto que presentó el Gobierno

El Poder Ejecutivo presentó ante los bloques aliados un nuevo proyecto de ley sobre discapacidad destinado a reemplazar la Emergencia en Discapacidad e integrar sus políticas de manera permanente en el Presupuesto 2027.

Con el objetivo de destrabar la discusión en el Congreso y dejar atrás las controversias generadas por la propuesta inicial, el oficialismo expuso ante los bloques aliados un nuevo esquema que busca dar previsibilidad, garantizar la continuidad de las prestaciones y sumar incentivos laborales y controles. Un nuevo esquema permanente en el Presupuesto 2027.

Renunció Alejandro Vilches a Discapacidad en medio de la discusión por el Presupuesto 2027.

Renunció Alejandro Vilches a Discapacidad en medio de la discusión por el Presupuesto 2027

Una auditoría en Andis realizada tras la salida de Diego Spagnuolo detectó diferencias por $158.717 millones entre las deudas informadas 

Causa Andis: detectaron un desfasaje de $158.717 millones

La propuesta busca destrabar el debate en el Congreso y superar las controversia

s generadas por los cambios incluidos previamente en la iniciativa presupuestaria.

Qué dice el proyecto

El primer artículo del proyecto establece como meta principal brindar mayor previsibilidad y transparencia a las políticas destinadas a las personas con discapacidad, asegurando la continuidad de las prestaciones actuales e incorporando mecanismos de control.

El tratamiento legislativo coincide con la reunión del plenario de comisiones para dictaminar los textos que irán al recinto, en un contexto marcado también por la renuncia de Alejandro Vilches al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad, tras denunciarun desfasaje de $158.717 millones en Andis.

Renunció Alejandro Vilches a Discapacidad en medio de la discusión por el Presupuesto 2027.

Renunció Alejandro Vilches a Discapacidad en medio de la discusión por el Presupuesto 2027.

Continuidad de las pensiones y actualización por inflación

Uno de los puntos centrales del proyecto frente a los cuestionamientos previos es que la pensión no contributiva por discapacidad continuará vigente y se actualizará mensualmente según la inflación. Asimismo, el texto garantiza que quienes perciban la prestación mantendrán el acceso a los programas de atención médica y cobertura de salud.

Compatibilidad con el empleo registrado e incentivos impositivos

En el plano laboral, la iniciativa introduce la posibilidad de conservar la pensión al acceder a un empleo registrado, siempre que la remuneración obtenida no supere el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Diputados: con 249 votos, avanzó el plan para tratar la emergencia en Discapacidad.

Diputados: con 249 votos, avanzó el plan para tratar la emergencia en Discapacidad.

A fin de fomentar la incorporación al mercado de trabajo, la propuesta incluye beneficios impositivos para aquellos empleadores que contraten a personas con discapacidad mediante contratos por tiempo indeterminado.

Auditorías periódicas y cruce de datos socioeconómicos

Con el propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos de acceso y mantenimiento de los beneficios, la Secretaría Nacional de Discapacidad quedará encargada de realizar auditorías periódicas sobre las pensiones por discapacidad e invalidez laboral. En una primera instancia, este control abarcará la revisión documental y de la situación socioeconómica de los beneficiarios a través del cruce de información con bases de datos públicas.

discapacidad Proyecto Gobierno
Noticias relacionadas
El Gobierno propone profundos cambios en las pensiones por discapacidad y busca desenganchar la AUH de la inflación en el Presupuesto 2027 

En el Presupuesto 2027 se plantean cambios que perjudican a personas con discapacidad

Ver comentarios

Lo último

GAP Galería de Arte inaugura Silencio y distancia

GAP Galería de Arte inaugura "Silencio y distancia"

La audición: cuando perseguir un sueño se convierte en una pesadilla

"La audición": cuando perseguir un sueño se convierte en una pesadilla

Escándalo en Bolivia por un arquero que se negó a atajar un penal

Escándalo en Bolivia por un arquero que se negó a atajar un penal

Ultimo Momento
GAP Galería de Arte inaugura Silencio y distancia

GAP Galería de Arte inaugura "Silencio y distancia"

La audición: cuando perseguir un sueño se convierte en una pesadilla

"La audición": cuando perseguir un sueño se convierte en una pesadilla

Escándalo en Bolivia por un arquero que se negó a atajar un penal

Escándalo en Bolivia por un arquero que se negó a atajar un penal

Viviana Canosa confirmó una cita con un exjugador de la Selección tras siete años de mensajes

Viviana Canosa confirmó una cita con un exjugador de la Selección tras siete años de mensajes

Chefpeare fue seleccionado para el Kenya International Theatre Festival

Chefpeare fue seleccionado para el Kenya International Theatre Festival

Policiales
Juan Ruiz Orrico: el Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia de Casación

Juan Ruiz Orrico: el Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia de Casación

Un sacerdote contó que vio con mucho miedo a Urribarri en la cárcel de Gualeguaychú

Un sacerdote contó que vio "con mucho miedo" a Urribarri en la cárcel de Gualeguaychú

La defensa de Juan Ruiz Orrico pidió reducir su condena y citó la causa Coimas de Urribarri

La defensa de Juan Ruiz Orrico pidió reducir su condena y citó la causa Coimas de Urribarri

Autovía Artigas: secuestran millonario cargamento de estupefacientes y hay seis brasileños detenidos

Autovía Artigas: secuestran millonario cargamento de estupefacientes y hay seis brasileños detenidos

Paraná: un choque dejó un auto con daños severos

Paraná: un choque dejó un auto con daños severos

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Presentan en Paraná un libro sobre el legado de las Hermanas Franciscanas de Gante

Presentan en Paraná un libro sobre el legado de las Hermanas Franciscanas de Gante

Paraná recuerda la lucha contra la represa y convoca a defender los ríos

Paraná recuerda la lucha contra la represa y convoca a defender los ríos

Cáncer de mama: Paraná presentó la agenda del Mes Rosa

Cáncer de mama: Paraná presentó la agenda del Mes Rosa

El Arzobispado de Paraná aclaró que Marcelino Moya no tiene licencias ministeriales

El Arzobispado de Paraná aclaró que Marcelino Moya no tiene licencias ministeriales

Provincia y Unicef evaluaron los avances de la estrategia de primera infancia

Provincia y Unicef evaluaron los avances de la estrategia de primera infancia

Dejanos tu comentario