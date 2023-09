Javier Milei: un museo de grandes novedades

A las personas jóvenes que no habían nacido o no lo recuerdan porque eran muy pequeñas, y además no les contaron la historia o no se enteraron, conviene decirles que el menemismo instauró un modelo económico que es idéntico al que pretende volver Javier Milei y sus no tan jóvenes libertarios. Es historia pura y no mera interpretación que Carlos Menem llevó adelante una reforma del Estado que implicó un aluvión de privatizaciones. Empresas y servicios públicos pasaron a manos privadas: Aerolíneas Argentinas, YPF, hasta las jubilaciones con la adopción del sistema de las AFJP. A través de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, grandes empresas podían hacer negocios con los aportes jubilatorios de los trabajadores. Ahí sí era “con la nuestra”.