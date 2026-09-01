Reino Unido ratificó su soberanía sobre Malvinas tras la advertencia de Trump sobre el respaldo de EEUU

El gobierno británico afirmó que su compromiso con los isleños es “inquebrantable” tras la advertencia de Trump de revisar la postura sobre Malvinas.

Reino Unido ratificó su soberanía sobre Malvinas tras la advertencia de Trump sobre el respaldo de EE.UU.

El gobierno del Reino Unido ratificó su posición sobre las islas Malvinas luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que su administración podría revisar el respaldo estadounidense a Londres en el marco de la disputa por la soberanía del archipiélago.

Un portavoz del gobierno británico aseguró que la postura del Reino Unido es “clarísima” y sostuvo que los habitantes de las islas “son británicos y tienen derecho a determinar su propio futuro”.

Donald Trump no descartó revisar la postura de Estados Unidos sobre Malvinas

“Expresaron su deseo de seguir siendo un territorio británico de ultramar y nuestro compromiso con ellos es inquebrantable”, afirmó el funcionario del primer ministro Andy Burnham, según declaraciones consignadas por The Guardian.

El portavoz también señaló que Burnham dejó en claro desde el inicio de su gestión, el 20 de julio, que mantendrá los compromisos internacionales asumidos con sus aliados en materia de gasto en defensa.

“Son británicas y seguirán siendo británicas”

El ministro de Hacienda británico, John Healey, también se refirió a la controversia y reforzó la posición de Londres.

“Son británicas y seguirán siendo británicas”, sostuvo el funcionario, según publicó The Times.

Las declaraciones se produjeron mientras continúa el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y promovido por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum.

La cuestión volvió así a ocupar un lugar en la relación entre Washington y Londres, en medio de las diferencias sobre el nivel de gasto que el Reino Unido debería destinar a defensa.

La advertencia de Trump

Trump formuló su declaración este lunes durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Consultado sobre la posibilidad de modificar la posición histórica de Estados Unidos respecto de la soberanía de las Malvinas, respondió: “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”.

Se trató de una de las primeras manifestaciones públicas del mandatario en ese sentido sobre la disputa entre Argentina y Reino Unido.

La declaración se produjo después de que The Telegraph revelara que funcionarios del Pentágono habrían advertido a Londres sobre la posibilidad de modificar el posicionamiento estadounidense respecto de las islas si el gobierno británico no incrementaba su gasto en defensa.

La presión por el presupuesto militar

Según la información publicada por el medio británico, la advertencia formaría parte de un conjunto de medidas analizadas por funcionarios estadounidenses para presionar a los países integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a aumentar sus inversiones en defensa.

El episodio también está relacionado con las versiones sobre un eventual cambio en los compromisos británicos de gasto militar. Según The Telegraph, existirían dudas sobre el objetivo de destinar el 3% del Producto Bruto Interno a defensa para 2030, una definición que podría conocerse cuando el gobierno presente su primer presupuesto, previsto para el 28 de octubre.