Y estos son los ganadores del primer Paraná International Film Festival

Los organizadores del Paraná International Film Festival (PIFF) celebraron la premiación a los realizadores que participaron de esta primera edición, que se llevó a cabo del 5 al 12 de diciembre en el centro cultural Juan L. Ortiz y el Instituto Audiovisual de Entre Ríos, como así también en plazas de los barrios San Agustín (anfiteatro Linares Cardozo), Aatra (Polideportivo), Puerto Viejo (Plazoleta de las Naciones), El Sol (biblioteca Pedro Lemebel), la Plaza de las Mujeres Entrerrianas y el Auditorio de UPCN..

De los 315 trabajos seleccionados, que fueron exhibidos en distintos lugares de la ciudad, quedaron finalistas 30 trabajos, de los cuales varios fueron acompañados por sus realizadores llegados desde distintos lugares del mundo, con una fuerte presencia latinoamericana.

En la categoría animación, el premio fue para Sen Morta, de Argentina, de Naira Pérez y Pablo Varela, que se enfrentaron a realizadores finalistas de Irán y Hungría.

El mejor cortometraje fue para Forra de Brasil, que se alzó entre otras categorías con el premio a Mejor Actriz para Thais Cabral, Mejor Actor para Julio Silveyro y Mejor Director para Felipe Mondoni.

En este mismo rubro, Peceras del asturiano Asur Fuente, que recibió su reconocimiento por Mejor Dirección de Arte y Mejor Montaje. Listo el pollo, restó del platense Carlos Rosetti, se llevó el reconocimiento al mejor guión y también fue reconocido su protagonista infantil, Bruno.

La noche perfecta, ópera prima del joven realizador mexicano Demián Garibay, obtuvo el reconocimiento a la Mejor Fotografía y una Mención Especial del jurado a su director.

Una de las categorías más reñidas fue sin dudas la de Mejor Documental, esta edición cero del festival, recibió el aporte de cientos de realizadores, alzándose con el premio "Raymundo Gleyzer" las realizadoras vascas Itxaso Díaz e Higinia Garay por Las Mujeres decididas. Al recibir el premio, las ganadoras destacaron la importancia y el valor de las mujeres contando el mundo desde su mirada y valorizaron el trabajo de éstas al frente de festivales y productoras independientes.

También fueron finalistas en este rubro Juliana Chagas con As Pastoras, voces femeninas do samba, de Brasil; Mario Piazza, por Acha, acha cucaracha, de Argentina, al que el jurado reconoció con una Mención Especial por su investigación documental; la también argentina Mekong Paraná de Ignacio Luccisano y Alejandra o la inocencia de Vlady, de México, realizado por Fabiana Medina.

El premio para el Mejor Trabajo de Ficción Argentino "Paloma Efron" fue para La ciudad inventada, zoco de la buri buri de Lorena Jozami.

En tanto, El Chata, de Puerto Rico se alzó con la Claqueta de Oro como Mejor Película, llevándose el reconocimiento en seis rubros, frente a Bandolero, de Honduras; Así que pasen cien años, de España; Dad is Pretty, de Corea del Sur; y Wherever you are, de Brasil.

La ceremonia de premiación estuvo conducida por la Drag Queen Rena Heels, protagonista de Avenida Amenos y del corto El Ocaso del Deseo, producciones del Grupo Transmedia Argentina, nacidas en el taller de la Biblioteca Lemebel y que ha sido finalista del Eurasia Internacional Film Festival y el Festival de Cortometrajes de Torrelavega.

La presencia de la banda Cinema All Stars interpretando temas de películas, dio un marco más que festivo a la clausura y a el abrazo final de este encuentro al son de No te olvides de mi, de la película El club de los perdedores.





Desde Barrio El Sol

La convocatoria superó las expectativas de los organizadores, ya que se trató de algo inédito en la capital entrerriana. A través de las plataformas Evennial y Festhome llegaron trabajos desde Brasil, Argentina, Japón, Sudán, Irán, España, Honduras, Francia y Alemania, entre otros países. Desde producciones que no superaban los 300 dólares de presupuesto hasta algunas que sobrepasaban ampliamente los 40 mil.

El jurado y el equipo clasificador y calificador de las películas es un equipo interdisciplinario, profesionales que cuentan con probada calificación para lo que hace: vestuaristas, maquilladores, actores, gestores culturales, músicos, comunicadores, guionistas, animadores y cineastas.

El Paraná International Film Festival fue organizado por el Grupo Transmedia Argentina, una productora de cine independiente nacida en Paraná, a instancias del taller de cine de la Biblioteca Popular Pedro Lemebel, de Barrio El Sol. El pasado 15 de diciembre cumplió dos años de vida, pero ya cuenta con varias producciones en su haber: cortos documentales, la miniserie web Avenida Amenos y dos largometrajes: Oración y Magaly, que han sido seleccionados en festivales internacionales.

El cineasta Esteban Amatti es el corazón de la productora, tiene 10 años de trayectoria en el rubro, pero también tiene un importante background artístico –como pintor, escultor, músico y luthier–, deportivo –como boxeador y árbitro, hijo del gran Luciano Amatti, un ícono del pugilismo local–, y militante –es miembro fundador y participa activamente de las actividades de la Biblioteca Pedro Lemebel, una institución que desarrolla una importante labor social en Barrio El Sol y Giachino. Todo esto le otorga una especial sensibilidad y conocimiento a la hora de abocarse al séptimo arte, donde –según cuenta– encontró su nicho.

En el Grupo Transmedia Argentina Amatti cuenta con la ayuda y colaboración de Tadeo Mansilla, quien se encarga de la animación y es discípulo de Ricardo Jaimo Jaimovich; del cineasta paranaense Cristian Gutiérrez; de Nora Aracil, como productora ejecutiva; y del actor y productor Marcelo Atelman. Además, vecinos de Barrio El Sol y de la Comisión Directiva de la Biblioteca Pedro Lemebel, que colaboran desinteresadamente con cada proyecto.