Vuelve el teatro al Centro Cultural La Vieja Usina el domingo

“Como un león” cuenta con la actuación de Gustavo Bendersky, y la asistencia de dirección de Sebastián Vazquez. La asistencia escenográfica y visual es de Lucas Mercado; y la asistencia musical y sonora, de Agustina Schreider.

“Dos ríos, compañía orillera de teatro” es una experiencia de confluencia que tiene sus orígenes en diversas iniciativas de formación y producción desarrolladas en el Teatro El Tubo, de la localidad de Viedma, Río Negro. Esta grupalidad reúne teatristas de Viedma y Paraná que trabajan juntos desde 2016 y que han estrenado desde entonces tres espectáculos (“En estado de memoria”, 2019; “Como un león”, 2020 y “Otra, postales de migración”, 2021). Actualmente se encuentran desarrollando un cuarto espectáculo (“Santuario, una peregrinación teatral”). También ha organizado una serie de charlas, seminarios y encuentros de formación . Recientemente inauguró un festival temático (“Festival de lo Urgente”, Viedma, 2021).

Dos ríos es una propuesta teatral que busca indagar poéticamente en la identidad popular: el pibe en la villa, la mujer migrante, la fe popular, la vida en el exilio. La orilla es un lugar desde donde mirar el mundo y contar historias.

Sinopsis de la obra:

Con los ojos todavía cerrados me digo a mí mismo: levantate y caminá como un león. Quién sabe de dónde saqué eso, porque a mí nunca se me hubiera ocurrido… pero eso es lo que me digo. Capaz se lo escuché al viejo, que siempre salía con cosas así, o a mi hermano cuando todavía no se había ido. Tarumba me dicen acá en el barrio. Al barrio le dicen villa, del otro lado de la vía. A veces me quedó rato largo arriba del techo cuando vuelvo de la escuela, me pongo a imaginar cómo sería la vida si me decido de una vez por todas y salto como mi hermano, así… como un león.