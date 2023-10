Vórterix se siente con Aires de Rock

ileana almiron aires de rock 2.jpg

Origen

—¿Cuándo surge Aires de Rock y cuántos años lleva al aire?

—Aires de Rock surge hace 11 años, en febrero fue su aniversario. Las primeras tres temporadas la llevamos adelante en Mega 98.3 Santa Fe, las últimas ocho en Vórterix Litoral. Si me preguntás por el cambio de emisora, la razón fue porque la mayoría del equipo vivíamos en Paraná, y claro que ¡era un viaje cruzar el charco! Además buscábamos mayor arraigo en nuestra ciudad y poder transitar nuevas experiencias en un medio multiplataforma. De Santa Fe, no sólo conocimos colegas y otras realidades, sino también el desarrollo de su sector cultural, donde hoy seguimos sosteniendo un vínculo con la ciudad vecina.

—¿Por qué el nombre?

—El nombre lo puso mi amigo y compañero de medios. Juan Kamlofsky. Debo reconocer que al comienzo no me gustó. Pensaba que era tan trillado y claro que me generaba contradicciones porque sostengo que la elección de los nombres es sumamente importante, siempre me transmitieron que allí uno deposita sus deseos y sus expectativas. Pasó el tiempo y se fue instalando. Aires de rock sintetiza el rock en todas sus formas, no sólo como un género musical sino como un modo de vida. Y, es como cuando lo sentís en el aire, y te hace sentir que estás en el aire, de lo que nos hace sentir el género.

—¿Cuál es el objetivo del programa?

— Nosotros y nosotras creemos que el rock no es sólo un concepto meramente musical. Surge como un género contestatario y siempre fue voz de las injusticias. Desde allí, entendiendo nuestra responsabilidad como portavoces, buscamos aportar sensibilidad y reflexión sobre las problemáticas sociales. Nuestro foco siempre fue poder aportar al género en todas sus formas, desde desmitificar, romper con estigmatizaciones y estereotipos del género y del imaginario social construido, hasta poder aportar a esa disputa simbólica sobre lo que significa el trabajo cultural. El objetivo es poder acompañar el desarrollo del género y sus variables en la ciudad. Vemos a lo largo de la historia el vaciamiento y desfinanciamiento de políticas culturales que hubo, y que se agudizó aún más con la pandemia. Y si bien en los últimos tres años pudimos comenzar a recuperarnos, buscamos aportar desde nuestro lugar. Además de la apuesta al aire, también hemos sido productores/as y ejecutores/as de audiovisuales, gestionamos y organizamos recitales, hemos brindado formación en comunicación, trabajamos en colaboración con producciones amigas, entre tantas cosas. Siempre con nuestros valores firmes.

—¿Por qué decidiste crearlo?

— ¡Fueron las ganas de querer transformarlo todo! Nos motivaba el hecho de pensar que había muchos artistas y talentos de nuestra ciudad, y que por aquel entonces no había tantos programas de periodismo especializado y éramos unos pocos colegas los que trabajamos para difundir nuestra cultura. De a poco fue tomando forma, y a los años, los artistas comenzaron a copar los medios de comunicación de la ciudad. Pero en aquel entonces, veíamos la necesidad de darle fuerza y volumen, más aún en tiempos de globalización de la música. Dar espacio a las bandas locales es porque amamos agitar la cultura. O en tiempos de grandes productoras, fomentar las producciones culturales a pulmón es remar a contracorriente. Todo eso nos motivó.

La radio con Streaming

—¿Cómo es hacer radio con Streaming?

—Es interpretar la revolución de la comunicación. Como comunicadores entendemos el proceso que transita la comunicación, un proceso que se aceleró más aún con la pandemia, que no sólo marcó un antes y un después en la forma de comunicarnos y relacionarnos sino también en el consumo. Creo que en ese tiempo es donde tomamos mayor conciencia, el internet y los audiovisuales, comenzaron a ocupar un lugar más preponderante. Hoy en día, la presencia en redes sociales es indiscutible. Para ser sincera, hacer ésta producción en radio con streaming, nos queda muy cómodo.

No es un medio de comunicación tradicional, y tampoco es un medio de comunicación que esté a la vanguardia. Hoy ya hay otros tipos de consumo. Vorterix nos permitió lo instantáneo y lo nuevo, nos permitió poder generar esa sensación de cercanía en la distancia. Por eso digo que la pandemia marcó ese antes y después en la comunicación, pero cuando llegó nosotros ya estábamos preparados. No es sólo el medio en sí, sino en cómo se piensa el desarrollo de éstas producciones, donde las reglas del juego son muy claras. Hacer radio con streaming te permite transmitir otro tipo de emociones y experiencias, te permite llegar a otros tipos de público, hasta un público más joven. Pero no deja de ser una línea delgada y de generar contradicciones porque en tiempos de música a demanda, de listas de reproducción propias y de plataformas netamente digitales, seguir haciendo radio con streaming también es una forma de resistir y que la magia tome otras formas para no desaparecer.

Equipo

—¿Qué equipo te acompaña actualmente y cómo se configuran estos roles?

—Somos un equipo conformado por jóvenes con mucho compromiso social, y donde el 80% somos mujeres en la toma de decisiones. Es por esto que hacemos carne sobre el rol protagónico de la mujer en los escenarios y en la escena cultural. Nuestro equipo está conformado por periodistas y comunicadores populares -así denominamos cuando nuestros compañeros no vienen de la academia pero si forjados por la experiencia en territorio- Somos 10 integrantes fijos, y va desde redactores, fotógrafos, diseñadores gráficos, editores, gestores culturales, programador, coordinadores de aires y operadores técnicos. Aires de Rock es una comunidad, hay muchísimas más personas que colaboran y acompañan la producción. Siempre digo, estoy al frente del micrófono y de la cámara, pero somos un montón de personas trabajando para aportar al sector.