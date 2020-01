Una joven denunció que quedó embarazada y Paulo Londra la obligó a abortar

Una joven española denunció que quedó embarazada de Paulo Londra, el artista argentino de trap, pero que luego él la obligó a abortar. Así lo indicó a través de un descargo en sus redes sociales.

"Hace unos meses tuve 'la suerte' de conocer a Paulo Londra, artista el cual siempre había admirado por su humildad y por su música la cual no trata ni de drogas, ni fiestas, ni de chicas sexualizadas", comienza el texto, en relación a la presentación del artista en Madrid como parte de su tour.

La denunciante contó que tuvieron relaciones sexuales y que no usaron protección, por lo cual quedó embarazada: "A unos días de saberlo decidí tenerlo porque sentía una gran conexión con el bebé", confesó.

Embed Hace unos meses tuve "la suerte" de conocer a Paulo Londra, artista el cual siempre había admirado por su humildad y por su música la cual no trata ni de drogas, ni fiestas, ni de chicas sexualizadas. Por razones de la vida Paulo y yo acabamos teniendo relaciones sexuales - — Lyna (@lynabekk) January 11, 2020

"Cuando Paulo se enteró de que yo quería tener ese bebé, mandó a Piero a Madrid para convencerme y manipularme de abortar. A los días me cansé de todas las cosas que me decía... Que si le iba a arruinar la carrera a Paulo, que el bebé iba a crecer sin padre, que una mujer con un bebé no podía triunfar en la música (yo quiero ser cantante), que si yo abortaba ellos me iban a ayudar en la música, y mil cosas más", continuó.

Luego, añadió: "Me cansé de todo lo malo que me decía y decidí abortar para estar en paz y por el bien de Paulo". Tras el episodio, reveló que el cantante nunca "preguntó como estaba yo ni me llamó para saber cómo me sentía".

"Cuando se lo reproché, me puso excusas falsas para hacerme sentir mal y tenerle piedad... Yo vivía sola en Madrid y todo me iba bien, decidí volver a casa de mis padres porque necesitaba el apoyo familiar, mis amigos y amigas de toda la vida y apoyo", destacó.

Lo cierto es que el mensaje rápidamente se volvió viral en Twitter. Es por eso que finalizó: "Gracias al apoyo de fans de Paulo, mi familia, mis amigos y terceras personas he podido sobrellevar eso y me han hecho sentir bien y que a alguien le importaba. Espero que podáis entenderme y ya está... De verdad que estoy cansada y harta de que traten a las mujeres como objeto".

Fuente: Filo News.