Una entrerriana fue seleccionada para el casting de Gran Hermano 2026.

En un video de presentación, Laura contó que es madre de dos hijas, de 17 y 5 años, y que está en pareja. "Soy fanática de Gran Hermano desde hace un montón de tiempo y me encantaría estar en la casa. Mi hija se llama Malena en honor a la ex concursante Marianela Mirra", explicó, en referencia a la tucumana que participó en la edición 2007.

De Entre Ríos a Gran Hermano: Laura Rochas, lista para el casting 2026

Sobre su personalidad, se definió: "Amo mucho, aconsejo mucho, todo lo convierto en mucho, me enojo mucho, pero después se me pasa mucho y la paso muy bien. Amo el rock and roll, los animales, me considero divertida, me encanta escuchar a la gente, buscar soluciones".

Al hablar de sus defectos, confesó: "Me encanta dormir, pero voy a tratar de no hacerlo. Hablo demasiado fuerte y siempre me dicen ‘bajá el tono’, pero justo cuando estoy contando una rehistoria se me va, pero no es de mí". Con humor, agregó: "Es un problema técnico, no sé qué va a pasar con los micrófonos", en alusión a los dispositivos que cada participante debe llevar las 24 horas mientras participa en el programa.

Laura también contó que su motivación para ingresar a la casa es "para darle una vida mejor a mis hijas, en términos económicos, pero también por un sueño personal". Y agregó con entusiasmo: "Me encantaría escuchar la voz de Gran Hermano".

Finalmente, cerró: "Ojalá pueda seguir contándoles sobre mí, creo que es muy divertida mi vida".