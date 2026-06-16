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Un Domingo de Teatro presenta la obra "Flausina la de esos López" en Paraná

La obra proveniente de Villa Elisa se presentará este domingo a las 20 en La Vieja Usina, con entrada libre y gratuita, en el marco del ciclo impulsado por la Secretaría de Cultura y CONTIER

16 de junio 2026 · 12:50hs
Un Domingo de Teatro presenta la obra Flausina la de esos López en Paraná

El ciclo Un Domingo de Teatro tendrá una nueva función este domingo 21 de junio a las 20 en La Vieja Usina, ubicada en Gregoria Matorras de San Martín 861 de Paraná. Con entrada libre y gratuita, se presentará la obra "Flausina la de esos López", una producción teatral proveniente de Villa Elisa.

El ciclo Un Domingo de Teatro continúa con una propuesta llegada desde Villa Elisa

La propuesta es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto al Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (CONTIER) y forma parte de una agenda que busca acercar el teatro independiente a distintos públicos de la provincia.

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La obra cuenta con las actuaciones de Marcela Mesaros y Eduardo Velázquez, bajo la dirección de Huber Díaz y del propio Velázquez. El proyecto surgió a partir de la lectura de autores brasileños que retratan la vida en el sertón, una extensa región semiárida del nordeste de Brasil, y de las experiencias vinculadas al ámbito rural argentino que marcaron la infancia y adolescencia de Velázquez.

La propuesta establece puntos de contacto entre ambos territorios y sus habitantes, resaltando formas de vida, costumbres y modos de relacionarse construidos a partir de una estrecha vinculación con el entorno.

"Flausina la de esos López" relata la historia de una mujer cuya infancia se ve abruptamente interrumpida. A lo largo de la obra atraviesa matrimonios forzados, maternidades, pérdidas y distintos desafíos personales hasta alcanzar una posición de autonomía. La historia pone el foco en la capacidad de resiliencia de su protagonista, quien encuentra en su inteligencia, determinación y deseo de superación las herramientas para construir un nuevo destino.

El ciclo Un Domingo de Teatro integra CUAC! Cultura Activa, un programa anual que la Secretaría de Cultura desarrolla en diferentes localidades entrerrianas. Las obras y elencos participantes fueron seleccionados mediante una convocatoria abierta y federal destinada a fortalecer la producción teatral independiente y ampliar el acceso a propuestas culturales en toda la provincia.

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Flausina la de esos López Un domingo de teatro Paraná La Vieja Usina Villa Elisa
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