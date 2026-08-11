Lanús le dio otro golpazo a Talleres en Córdoba y se prendió en el Clausura

Con goles de Aquino y dos de Valois, Lanús se recuperó por goleada con un 3-0 a la T, que otra vez perdió en Córdoba, en el cierre de la cuarta fecha.

Lanús dio el golpe en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba: goleó este martes 3-0 a Talleres en el cierre de la cuarta fecha del campeonato. Dylan Aquino y el ingresado Yoshan Valois (por duplicado) anotaron los tantos en el segundo tiempo, ante un Matador que fue despedido con una estruendosa silbatina.

El encuentro comenzó con el dueño de casa con la pelota, pero sin filo para transformar esa tenencia en peligro. Del otro lado, el Grana fabricó riesgo de contra, por ejemplo, en el remate franco de Aquino que se fue por encima del travesaño, o en el centro venenoso que el arquero Unsain logró rechazar antes del ingreso de Salvio. La línea de cinco propuesta por la T ofreció algunos baches a espaldas de los carrileros, que Lanús supo ocupar.

Recién a los 26, en una jugada elaborada, Franco Cristaldo tuvo su posibilidad, pero su disparo se marchó ancho. Instantes después, lo perdió la visita tras una pelota parada. Con sus armas, los dos animaron el primer tiempo, pero se marcharon al descanso sin abrir el marcador.

En el complemento, Talleres avisó otra vez por intermedio de Cristaldo, pero en cada réplica, Lanús insinuó. Y terminó confirmando a los 28 minutos, cuando Baroni perdió la pelota ante Peña Biafore, Valois alargó para Dylan Aquino, y el juvenil hizo magia: algo volcado hacia la izquierda, esquivó a un rival de encima con una gambeta y sacó el zurdazo mordido con el que superó a Unsain: 1-0.

A los 34, el Grana volvió a golpear. Salvio sirvió de taco para la proyección de Marcich, quien envió el centro justo para el cabezazo del colombiano Valois. Y el centroatacante tenía una bala más en la recámara...

A los 41, luego de un pelotazo, Valois se llevó puesto a Augusto Schott, definió cruzado y rubricó el 3-0. El equipo cordobés llegaba al partido con el impulso de su primera victoria bajo la conducción de Jorge Sampaoli: una goleada 4-0 sobre Platense en Vicente López, con goles de Rick (2), Valentín Depietri y Franco Cristaldo. Sin embargo, dejó una imagen muy pobre como local.

Lanús, por su parte, atravesaba un presente irregular. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino venía de perder 7 de sus últimos 10 partidos en todas las competencias y acumulaba dos derrotas seguidas en el Torneo Clausura: 0-1 ante Instituto y 1-2 ante Unión en Santa Fe. A eso se sumaba la eliminación en los playoffs de la Copa Sudamericana a manos de Cienciano, que lo dejó fuera de la competencia internacional con un contundente 4-0. No obstante, el triunfo en Córdoba lo posiciona diferente de cara a lo que viene. El Grana alcanzó los seis puntos en el Grupo A. Y surge décimo en la tabla anual, a un paso de la zona de clasificación a las copas internacionales de 2027.

Lo que sigue para Talleres y para Lanús

En la próxima fecha, el conjunto cordobés (último en el grupo, con tres unidades, al igual que San Lorenzo y Estudiantes) se enfrentará a Gimnasia de Mendoza, el 17 de agosto desde las 21.30. Lanús, por su parte, hará las veces de local frente a Independiente, el mismo día, pero a las 17 en La Fortaleza.