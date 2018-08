Tragicómicos entretelones de una relación desgastada y el derrumbe de las ilusiones

Dijo el poeta romano Ovidio: "La gota horada la piedra, no por su fuerza, sino por su constancia". Es que el desgaste cotidiano, el día a día, puede ser tan destructivo como un golpe. De esto trata la obra que el Grupo Arteatro estrena mañana. La gota que horada la piedra se podrá ver todos los domingos de agosto, a las 20.30, en la sala ubicada en Tucumán 378, de Paraná.

"Las dos primeras funciones están agotadas. Y creemos que las cuatro funciones van a estar a sala llena, porque venimos muy bien con las reservas. Estamos contentísimos de la vida", dijo a Escenario Juan Carlos Gallego, director de la puesta que protagonizan Hugo La Barba y Laura Porcel de Peralta, sobre el texto teatral de Cristina Merelli.

La trama se centra en una casa arruinada y una pareja rota, o viceversa. No hubo ningún cataclismo, no fue producto de una desgracia, solo fue el desgaste por no arreglar las cosas a tiempo, por una cómoda dejadez involuntaria. Y la debacle ocurre un sábado a la tarde, en medio de una lluvia torrencial que se cuela por las goteras del techo

"Es una obra que en su momento ganó el primer premio del Festival Nacional de Humor que organiza la Biblioteca Teatral Hueney. Hace rato que le tenía ganas pero no encontraba los intérpretes adecuados para ejecutarla. Y en una charla con Hugo La Barba, actor victoriense de gran trayectoria, dijo: "Pensé que el papel del marido encajaba muy bien para él. Y después pensé en María Laura, una estudiante de los talleres de Arteatro, que ahora va a hacer su debut. Creo que los dos encajan muy bien en escena, por una cuestión de personalidad", indicó el director.

"Él pensó en mí para este papel y espero poder cumplir con las expectativas. Es una mujer que está atrapada en una pareja desgastada por la cotidianeidad, por una situación económica precaria. Y ellos, que no hablan el tema, se van derrumbando como su casa, a la que nunca mantuvieron ni quisieron arreglar. Creo que es una historia fuerte y todo el mundo se va a sentir identificado en algún punto", acotó la actriz que encarna a la esposa.

Cada uno de los personajes vive una tragedia distinta, los reproches son moneda corriente y hasta quizás la única forma de comunicarse con el otro y sobrellevar la soledad. Y la casa es un reflejo de su situación.

"La autora, muy hábilmente y con una metáfora muy linda, lo que hace es ir resquebrajando la casa donde la pareja vive, se van derrumbando ciertos espacios, como metáfora de esta pareja que se está viniendo abajo y no termina de hundirse. Lo interesante de la obra es que, si bien trata una temática que en algún punto nos roza a todos, que es la crisis de pareja, lo hace sin desdeñar el humor, que está presente a lo largo de toda la obra. Es una comedia dramática, la idea es ver la historia, conectarse, pero no ir a sufrir", destacó Gallego.

El equipo de La gota que horada la piedra está con muchas expectativas, ya que las dos primeras funciones están agotadas. Al respecto, Gallego opinó: "En Arteatro, tenemos la suerte de ser muy convocantes, en general las obras que trabajamos generan mucha empatía del público. Hay distintos tipos de teatro , todos son válidos, hay cosas muy positivas en cada tipo; pero nosotros somos un grupo que pensamos mucho en el público, y eso la gente te lo devuelve. Cuando hacés una obra mucho más inextricable o esotérica, más allá de que puede tener una excelente calidad, sucede que la gente suele no acompañar demasiado".

Las entradas tienen un valor de 120 pesos. Por reservas comunicarse por SMS o Whatsapp al +54 9 3434058449 o +54 9 3435124717.