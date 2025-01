Todos los detalles de la fiesta más grande de Concepción del Uruguay

Además la Fiesta de la Playa ofreció una experiencia integral a los presentes, quienes pudieron disfrutar de los conciertos y también de una completa oferta gastronómica, puestos de comida y bebida que atendían al público con una gran variedad de opciones. El patio gastronómico y los puestos de artesanos fueron algunos de los puntos destacados, donde los visitantes pudieron disfrutar de deliciosos platos, snacks y bebidas mientras recorrían el predio. Cabe mencionar que la organización se mostró impecable, con una infraestructura que permitió una experiencia cómoda para todos los presentes.

Los baños, en perfecto estado de limpieza, la seguridad reforzada y la facilidad para acceder al predio con espacios adecuados para estacionar, demostraron una planificación minuciosa para que todo transcurriera con normalidad. Además, la limpieza y el orden de las instalaciones hicieron que los presentes pudieran disfrutar de un ambiente cómodo y agradable durante toda la tarde y noche.

Turf desató la locura

La noche inaugural de la Fiesta Nacional de la Playa vivió un momento inolvidable cuando Turf, una de las bandas más queridas y emblemáticas del rock argentino, subió al escenario. Desde el primer acorde, la banda hizo vibrar a la multitud, que no paró de bailar, saltar y cantar a lo largo de todo el show. Con su característico estilo pop-rock, lleno de energía y frescura, Turf logró conectar de inmediato con el público.

Joaquín Levinton, el carismático líder de la banda, fue ovacionado por miles de fans que esperaban ansiosos su show. Además, cabe destacar que los más chicos lo conocen por su participación en Master Chef, el programa de Telefe. Con su encanto, Levinton deslumbró una vez más, dejando claro por qué es uno de los artistas más admirados y queridos del país. La energía que desbordaba sobre el escenario se trasladó de inmediato al público, que no paró de cantar y agitar durante toda la presentación. Formada en 1995, Turf rápidamente se consolidó como una de las bandas más innovadoras y populares del rock argentino. Con una propuesta que fusionaba rock, pop y sonidos alternativos, el grupo capturó la atención del público joven, especialmente en el 2000.

A lo largo de su carrera, el grupo cosechó una vasta cantidad de éxitos como Loco un poco y Pasos al costado, algunos de los himnos que hicieron cantar a los miles de presentes que estaban en la Fiesta de la Playa. Temas que desataron la euforia en la multitud. Cada vez que Levinton tomaba el micrófono y se dirigía al público, era recibido con gritos, confirmando una vez más el cariño que el público siente por la banda.

Catupecu Machu

El legendario público cerró la primera noche a pura adrenalina. La banda liderada por Fernando Ruiz Díaz logró conquistar al público con su inconfundible estilo de rock y una energía desbordante que hizo saltar y gritar a todos. ¡Hubo pogo! El espectáculo comenzó con la intensidad característica de la banda, que desde sus primeros acordes logró captar la atención del público, que no paró de disfrutar de un show cargado de fuerza. La banda, con más de 20 años de trayectoria, es un referente en el rock argentino, y ha sabido mantenerse vigente a lo largo de las décadas gracias a su capacidad de renovarse constantemente y su exploración sonora.

Catupecu Machu.jpg FERNANDA RIVERO / DIARIO UNO

Desde su formación en 1994, Catupecu Machu se ha ganado un lugar privilegiado en el corazón de los fanáticos. Entre los temas más aclamados por el público, no faltaron sus grandes éxitos como Magia veneno. Además, el impacto visual y sonoro de su show fue impresionante, una puesta en escena que acompañó la potencia de su música.

Fernando Ruiz Díaz compartió que el show en la Fiesta Nacional de la Playa será el único de la banda durante el verano, ya que está preparando el lanzamiento de un nuevo disco para los primeros meses del año. Este álbum fue creado tras una experiencia personal profunda que vivió en febrero del año pasado. Con un tono de agradecimiento, celebró su presencia en el escenario y destacó lo afortunado que se sentía por poder participar de este evento, el cual consideró una ocasión sumamente importante.

El concierto de esa noche, según explicó, marca el inicio de la gira de este nuevo trabajo que produjo completamente en su casa. Aunque se trataba de un proyecto personal, subrayó que no era un disco solista, sino un trabajo dentro del marco de Catupecu, que reflejaba su evolución artística en un momento particular de su vida.

Sin dar mayores detalles sobre lo que vendría, anticipó que para 2026 habría un nuevo disco de Catupecu y que algunos cambios significativos sucederían con la banda, dejando a todos con expectativas sobre lo que deparaba el futuro. La noche fue un claro reflejo de la renovada energía y pasión de Fernando, quien sigue manteniendo una conexión profunda con su música y su público.

“¡La experiencia es increíble! Viajar desde Federación hasta acá para ver a Catupecu es una de las mejores decisiones que tomé. La energía del show es increíble, y más allá de la música, el hecho de compartir este momento con ellas hace que sea más especial”, dijo Eugenia y agregó: “El viaje estuvo lleno de risas, anécdotas y esas locuras que una hace con las amigas. Ver a la banda en vivo es una experiencia enorme, todo el público cantando y saltando juntos. Y ahora que lo pienso, me doy cuenta de que estos momentos son los que más valoro”.

“Como fanático de Turf desde hace muchos años, poder verlos en vivo acá en Concepción es algo realmente emocionante para mí. Tengo 50 años, pero la energía que transmiten sus canciones siempre me hace sentir como si tuviera 20. Para mí, Turf representa una época muy especial, y cada vez que los escucho, me trae recuerdos de momentos especiales de mi vida. Vivir en acá y tener la oportunidad de ver a la banda en mi ciudad, en un show tan cercano, es algo que no pasa todos los días. El público estuvo increíble. Verlos tan cerca, escuchar esos temas que tanto me gustan, todo fue hermoso”, dijo Hernesto mientras sus nietos disfrutaban del pelotero.

Broche de oro

Anoche, la fiesta vivió una jornada inolvidable con la presentación de Abel Pintos, uno de los artistas más queridos y populares de la música argentina. El público se entregó por completo a su espectáculo, que dejó a todos con ganas de más. Este recital marcó el inicio de una serie de conciertos que seguirán en los próximos días, prometiendo mantener la magia de la fiesta en cada una de sus jornadas. La programación sigue con una impresionante variedad de artistas, que subirán al escenario principal del Predio Multieventos para hacer vibrar a la ciudad.

Hoy, el show estará a cargo de Los Palmeras, los reyes indiscutidos de la cumbia santafesina, quienes con sus emblemáticas canciones se han ganado un lugar especial en los corazones de todos los fanáticos. El ritmo de la cumbia será el antídoto perfecto para el estrés del día a día y garantizará una noche llena de energía y baile.

Mañana será una noche única con dos propuestas excepcionales. Por un lado, Caligaris, con su estilo irreverente y su mezcla de música, humor y creatividad, pondrá a todos a bailar y a reír en igual medida. Luego, Los Tekis, una de las bandas más representativas del folklore andino, traerán su cargada dosis de emoción y tradición para cerrar la jornada de manera inolvidable.

Y el domingo tocará La K’onga, la banda que se ha consolidado como una de las más populares del cuarteto argentino. Con sus pegajosos ritmos y su imparable energía, garantizarán una fiesta llena de alegría y movimiento. Y finalmente, la fecha más esperada llega el lunes porque cerrarán el evento con la presentación de Ke Personajes, la sensación de la cumbia liderada por Emanuel Noir, quienes pondrán a todos a cantar y bailar con su estilo único y contagioso.

La Fiesta Nacional de la Playa ofrece una destacada cartelera de artistas y también una experiencia completa para todos los sentidos. Los asistentes podrán disfrutar de una variada oferta gastronómica en el Patio de Comidas, que incluye opciones para todos los gustos, desde platos tradicionales hasta opciones más saludables y veganas, acompañados de refrescantes tragos y bebidas frías. Para aquellos que buscan llevarse un recuerdo especial, el Paseo Artesanal será el lugar ideal para descubrir las creaciones de los mejores artesanos locales, que ofrecerán productos únicos que reflejan la identidad y cultura de la región.

Entradas y cuidados

Además, consciente de la importancia de cuidar el entorno, la Fiesta de la Playa 2025 adoptó medidas responsables con el medio ambiente. Entre ellas, se incluye el uso de vasos reutilizables personalizados con el logo del evento, buscando reducir el impacto ambiental y promover el consumo responsable entre los asistentes.

Más allá de la música y la fiesta, Concepción del Uruguay es un destino turístico que cautiva por su belleza natural y su gran oferta de actividades al aire libre. Durante el día, los visitantes pueden relajarse en las hermosas playas sobre el río Uruguay, practicar deportes acuáticos o disfrutar de una caminata por la costanera, sumergiéndose en la serenidad que ofrece este encantador rincón del país.

Con una grilla de artistas de primer nivel, la fiesta promete seguir siendo un éxito rotundo, atrayendo a miles de personas en cada una de sus noches y ofreciendo una experiencia única para quienes buscan diversión, música, cultura y naturaleza.

Con una propuesta de primer nivel y un ambiente único, este festival es una experiencia inolvidable. Las entradas están a la venta con precios accesibles, comenzando en 12.000 pesos para mayores. Se pueden conseguir las entradas a través de la página web www.1000tickets.com.ar, por teléfono llamando al 3515697101 o enviando un mensaje por WhatsApp al 3513248545. Además, si se prefiere hacerlo en persona, se puede acercar a los puntos de venta habilitados en Concepción del Uruguay: en la Dirección de Turismo, de 10 a 14; en Isla del Puerto, de 14 a 20:30; o en el Predio Multieventos, también de 14 a 20:30.