La Vela Puerca celebra 30 años y encuentra nuevas formas de estar cerca de su público

“Tenemos Jardín”, el podcast oficial de La Vela Puerca, cerró su segunda temporada con gran repercusión y volvió a mostrar la capacidad del grupo para generar contenidos propios

A 30 años de sus comienzos, La Vela Puerca continúa demostrando que su historia no se construyó solamente arriba de los escenarios. La banda uruguaya mantiene una relación cercana con su público y encuentra nuevas formas de compartir las experiencias, anécdotas y recuerdos que forman parte de tres décadas de trayectoria.

Una de esas propuestas es “Tenemos Jardín” , el podcast oficial del grupo, que acaba de cerrar su segunda temporada con una importante repercusión entre sus seguidores y en los medios. A diferencia de la primera entrega, esta nueva temporada reunió a todos los integrantes de La Vela Puerca para recorrer distintos momentos de la historia de la banda en primera persona.

El formato permitió recuperar historias y situaciones vinculadas a estos 30 años de carrera y abrir una nueva puerta de comunicación con quienes acompañaron al grupo a lo largo del tiempo. Así, las canciones y los conciertos encontraron un complemento en relatos que permiten conocer otras dimensiones de una historia compartida entre músicos y público.

La vigencia de La Vela Puerca también se refleja en su actividad en vivo. A tres décadas de aquellos primeros pasos, la banda continúa siendo convocada por festivales destacados de Argentina y Uruguay, donde comparte escenario con artistas de distintas generaciones y escenas.

En los próximos meses, el grupo tendrá una agenda cargada de presentaciones. El recorrido comenzará en Santa Fe, donde será parte del Harlem Festival el 11 de octubre. Luego llegará el Festival Bandera de Rosario, el 24 de octubre, antes de cruzar nuevamente a Uruguay para presentarse el 13 y 14 de noviembre en Sitio te Mueve, en el Parque Roosevelt.

El calendario continuará el 21 de noviembre en Noches Capitales, en La Plata, y tendrá otra parada en la costa atlántica el 22 de noviembre, cuando la banda participe del Festival Arena de Mar del Plata.

Entre canciones que atraviesan generaciones, nuevos escenarios y contenidos que recuperan la memoria del grupo, La Vela Puerca demuestra que tres décadas de historia también pueden ser una oportunidad para seguir encontrando nuevas maneras de comunicarse con su gente. La música sigue siendo el punto de encuentro, pero alrededor de ella continúa creciendo una historia que la banda comparte con quienes la acompañan desde hace años y con las nuevas generaciones que se siguen sumando.