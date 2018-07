Todavía hay tiempo de participar de la 24° edición de La Tocata

Una vez más, La Tocata Paraná convoca a jóvenes de entre 13 y 18 años a formar parte de la grabación del disco de este año. La Tocata es un espacio que se brinda a nóveles músicos desde hace 24 años y, al igual que en la edición anterior, presenta un formato innovador con respecto a otros años, ya que jugarán un papel crucial las redes sociales. Los músicos –del palo del rock, música clásica, tropical, folclore, melódico y demás géneros– tienen tiempo hasta el 27 de julio para inscribirse.



Para participar, los músicos –solistas o grupos– deben grabar un video tocando un tema musical y subirlo a YouTube. Luego escribir a latocataparana@gmail.com y solicitar la planilla de inscripción y completarla con los datos requeridos. Finalmente, deben enviar a esa misma dirección electrónica la planilla de inscripción completada y el link de YouTube del video de la canción. O bien por mensaje privado al facebook La Tocata Paraná.



Cada propuesta será revisada por un jurado y tendrá la posibilidad de ser seleccionada para grabar el quinto disco de La Tocata junto a jóvenes músicos de toda la provincia.





Daniel Rochi es el impulsor y coordinador de este encuentro que no ha parado de crecer desde 1995. Junto a Martín Apaldetti –su coequiper en la organización de La Tocata– recorrieron toda la provincia, reuniéndose con autoridades de las departamentales de escuelas y distribuyendo los discos que grabaron los jóvenes músicos en 2017.





"Pueden participar chicos y chicas en edad escolar que estén cursando el secundario, pero no necesariamente tienen que representar a una escuela; puede haber grupos conformados por chicos de diferentes escuelas, no es como un intercolegial de fútbol. Pero articulamos esta actividad con escuelas porque es el ámbito donde todos los chicos de esa edad se mueven", señaló Rochi a Escenario.





Asimismo destacó que pueden participar en cualquier formato; solistas vocales o instrumentales; dúos, tríos, bandas y hasta orquestas y coros. La participación es totalmente gratuita. "Lo importante es que se animen a participar, pueden grabarse con un celular o con una cámara profesional, no se juzga la calidad visual del video, sino que se vea a los chicos que tocan y que se escuche", destacó, en tanto, Apaldetti.





En el 98 se grabó el primer disco de La Tocata, luego vendrían tres más en 1999, 2003 y en 2017. Este 2018, se grabará el quinto. "Si bien es un incentivo para los chicos quedar seleccionados para grabar, queremos remarcar que no es un concurso, es un encuentro. Todos ganamos por el simple hecho de poder realizarlo y los chicos por poder participar. Hay un jurado por el simple hecho de que recibimos muchas inscripciones y sólo tenemos espacio físico limitado en un CD. Por ejemplo, el año pasado recibimos 60 grabaciones y tuvimos que elegir a 22; algunas fueron desestimadas porque quizás a los chicos les faltaba ensayar y aprender un poquito más, pero eso no quita que puedan volver a participar. Por eso necesitamos de la labor de un jurado, pero no hay un ganador, ni un primer o segundo puesto", dijo Rochi.





Para este año contemplan que la grabación se realice en agosto, que en septiembre se edite el disco y, entre octubre y noviembre, hacer tres presentaciones en vivo en distintas ciudades de la provincia, tal como se hizo el año pasado.





"Para los chicos es una experiencia única poder grabar en un estudio profesional; porque como músico, generalmente uno logra entrar a un estudio cuando ya se armó una trayectoria. Pero en este caso los chicos acceden de forma gratuita a grabar", destacó Rochi.





En este sentido, Apaldetti acotó: "Es interesante también la experiencia docente que tiene Daniel, porque los ayuda a manejar todas esas emociones a los chicos que pisan un estudio de grabación por primera vez, que vienen a Paraná desde otras ciudades y pueblos entrerrianos. Es muy rica la experiencia por el encuentro en sí, porque La Tocata genera que se encuentren chicos de distintos lugares y que se dedican a distintos tipos de música, con realidades bien distintas; creo que somos una especie de red social de jóvenes músicos. Gracias a la tecnología, hoy están a un clic de distancia de la posibilidad de grabar".





Además de brindar una experiencia única, La Tocata tiene el objetivo de ser un semillero de futuros músicos y cantantes. De hecho, varios artistas entrerrianos consagrados han pasado por La Tocata en su adolescencia. "Queremos posibilitar un canal de expresión, para que los chicos puedan proyectarse. El paso por La Tocata es recordado con mucho afecto por los músicos, porque en 24 años ha sido el único espacio musical destinado a adolescentes", concluyó Rochi.

Un poco de historia

La Tocata, Encuentro de Jóvenes Músicos, es una propuesta creada y dirigida por Daniel Rochi, realizada en forma ininterrumpida desde 1995 y que ha sido reconocida y apoyada, en distintos momentos, por diversos organismos privados y estatales.



En La Tocata a los jóvenes se les brinda el marco necesario para desarrollar y potenciar sus propuestas artísticas partiendo de la base que la organización garantiza la infraestructura necesaria en cuanto a escenario, sonido y luces, estudio de grabación, entre otros, acorde a los requerimientos técnicos actuales, destacándose el respaldo de una dirección que cubre todos los espacios y los asiste en base a la experiencia personal de más de 40 años en la actividad artística y docente.





Entre los años 1998 y 1999 se editaron dos CD a través del Consejo General de Educación de la Provincia, contando con la participación de representantes de casi todos los departamentos. Durante 2003 se realizó un programa radial de frecuencia semanal en LT14 Radio General Urquiza y desde el mismo ámbito se editó el tercer disco compacto de La Tocata con la participación de solistas y grupos de Paraná.



En 2010, se incorporó Martín Apaldetti en la producción ejecutiva y junto a Daniel Rochi potencian esta movida cultural que se plasmó en memorables noches con cientos de jóvenes apropiándose del Centro Cultural Juan L Ortiz en su máximo esplendor.





Entre tantos músicos que han realizado sus primeras actuaciones en público en La Tocata y que hoy se presentan en escenarios del país como músicos profesionales podemos mencionar a Guadalupe Abero, Florencia Distéfano, Alfonso Bekes, Aldo Taborda, Heber Schaff, Gastón Echarnier, Mauricio Laferrara, Mariela Campodónico, Yamil Isaac, Emanuel Famin, Florencia Suksdorf, Pedro Guastavino, Gastón Bertolini,Santiago Pereyra, Santiago Martínez, Santiago Gómez Asencio, Bruno Balla, Leandro Segovia, Sebastián Sarubi, Gabriel Boimvaser, Martín Messina, Felipe Delsart, Nicolás Montaña, Orzuelo, Coma Cuatro y muchos más.