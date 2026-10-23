El Papa suspendió un viaje para continuar su recuperación tras la cirugía

Los médicos desaconsejaron por precaución el vuelo en helicóptero previsto para el 27 de octubre, aunque confirmaron la "excelente evolución postoperatoria".

El papa León XIV no viajará a Asís (Italia) el próximo 27 de octubre para participar del encuentro "Paz desarmada y desarmante", debido al poco tiempo transcurrido desde la cirugía torácica a la que fue sometido el 13 de octubre. Los médicos tratantes desaconsejaron por precaución el vuelo en helicóptero previsto para esa jornada.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó este viernes que el pontífice se realizó una radiografía de tórax de control, tal como estaba programado. El estudio "confirmó su excelente evolución postoperatoria", según comunicaron el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora, integrantes del equipo médico que supervisa su recuperación.

Sin embargo, los especialistas consideraron que todavía no es conveniente que León XIV realice el desplazamiento aéreo. "Dado el poco tiempo transcurrido desde la cirugía, los médicos tratantes consideraron oportuno desaconsejar el vuelo en helicóptero previsto para el 27 de octubre, como medida de precaución", precisó el comunicado.

Un mensaje para el encuentro de Asís

En una comunicación posterior, la Santa Sede confirmó que el Papa no estará presente en Asís en el encuentro "Paz desarmada y desarmante", convocado para conmemorar el 40° aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz promovida por san Juan Pablo II.

Aunque no podrá participar personalmente, León XIV enviará un mensaje de cercanía a los organizadores, líderes y representantes de las confesiones y religiones cristianas, además de los invitados que participarán de la jornada.

El pontífice expresó su convicción de que el "espíritu de Asís", el diálogo y la búsqueda de palabras y gestos de paz constituyen recursos valiosos frente al escenario internacional marcado por los conflictos. La decisión se conoce pocos días después de que León XIV fuera dado de alta del Policlínico Gemelli, donde permaneció internado tras la intervención quirúrgica.

El equipo médico había señalado que el Pontífice continuaría su recuperación de manera progresiva antes de retomar plenamente sus actividades.

"Allí estare"

Esta semana, el León XIV respondió “Allí estaré” cuando dos religiosos argentinos le dijeron que lo esperaban en Córdoba. El intercambio ocurrió el miércoles durante la audiencia general en el Vaticano y renovó la expectativa por su visita a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre.