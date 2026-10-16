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La Chamameceada desembarca en la Costanera de Ibicuy

El encuentro se realizará el domingo 25 de octubre, desde las 14, en la Costanera de la localidad entrerriana. Con entrada libre y gratuita, reunirá a artistas y grupos que mantienen viva la identidad chamamecera.

16 de octubre 2026 · 12:55hs
La Chamameceada desembarca en la Costanera de Ibicuy

La música del litoral argentino tendrá una nueva cita en Entre Ríos con la llegada de La Chamameceada a Puerto Ibicuy. El ciclo “Así se baila el chamamé, aquí se baila chamamé” se desarrollará el domingo 25 de octubre, desde las 14, en la Costanera de la localidad, con entrada libre y gratuita. La jornada contará con las presentaciones de Agustina Gauna, Gustavo Reynoso y Benjamín Roskopf junto a Litoral Mitá, entre otros artistas y grupos invitados.

La Chamameceada llega a Puerto Ibicuy con música y tradición del litoral

La propuesta es organizada por la Secretaría de Cultura de la Nación, a través de sus áreas de Programas Socioculturales y Formación e Integración Federal, junto con la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad de Puerto Ibicuy. El objetivo es reconocer la vigencia del chamamé, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, y poner en valor sus distintas expresiones, con la participación de referentes de este género y de otras manifestaciones musicales del noreste argentino.

Entre los artistas convocados se encuentra Agustina Gauna, cantante nacida en Federal que desarrolla su propio proyecto dedicado a la música del litoral, con especial atención a la difusión del chamamé. Su trayectoria incluye premios y menciones regionales y nacionales, participaciones en festivales y encuentros culturales de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, además de giras por Italia, España y Polonia.

También estará Gustavo Reynoso, músico nacido en Aranguren, quien se desempeña como bandoneonista, guitarrista y acordeonista. A lo largo de su carrera formó parte de más de 60 propuestas artísticas, entre ellas el Raúl Barboza Cuarteto y proyectos junto a Guillermo Zarba. Su recorrido por festivales nacionales fue acompañado por reconocimientos como el primer premio en el Festival Nacional del Mate de Paraná, en 2009, y distinciones en encuentros de folklore y chamamé realizados en Villaguay y Federal.

La programación incluirá además a Benjamín Gaspar Roskopf, acordeonista que comenzó a tocar a los 10 años y se formó junto a referentes del género. Es fundador de Litoral Mitá, proyecto que celebra las raíces musicales del noreste argentino y propone un diálogo entre la tradición chamamecera y nuevas sonoridades. Con una estética contemporánea, la agrupación busca acercar esta música a distintos públicos sin perder de vista su identidad.

De esta manera, Puerto Ibicuy se sumará a una iniciativa que busca fortalecer la presencia del chamamé en los espacios públicos, promover el encuentro entre artistas y comunidades y mantener vivas las expresiones culturales que forman parte de la identidad regional. La actividad será al aire libre y, según informaron los organizadores, no se suspenderá por lluvia.

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La Chamameceada Ibicuy Música Litoral
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