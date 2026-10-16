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Pimpinela celebró su trayectoria con un Martín Fierro de Platino

Lucía y Joaquín Galán fueron distinguidos en la primera edición de los Martín Fierro de la Música, en reconocimiento a más de 45 años de carrera

16 de octubre 2026 · 13:07hs
Pimpinela celebró su trayectoria con un Martín Fierro de Platino

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Pimpinela sumó un nuevo reconocimiento a su carrera¿Te gusta esta personalidad?

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Pimpinela sumó un nuevo reconocimiento a su historia musical. El 14 de octubre, los hermanos Lucía y Joaquín Galán recibieron el Martín Fierro de Platino, el máximo galardón de la primera edición de los Premios Martín Fierro de la Música, realizada en Madero Tango.

Pimpinela recibió el máximo premio de la música

Con más de cuatro décadas de trayectoria, el dúo argentino conquistó públicos de América y Europa con canciones que retratan el amor, los desencuentros y las contradicciones de las relaciones humanas. A lo largo de su carrera obtuvo importantes distinciones internacionales, entre ellas un Grammy Latino a la Excelencia Musical.

Al recibir el premio, Joaquín destacó la emoción de ser reconocidos en su país, donde comenzó la historia del grupo. Lucía, por su parte, resaltó el poder transformador de la música y su capacidad para acompañar a las personas, abrir espacios para soñar y transmitir esperanza, especialmente a las infancias, en referencia también a su compromiso con el Hogar Pimpinela para la Niñez.

La jornada de celebración coincidió con el lanzamiento de “Yo sabía”, el nuevo single y videoclip del dúo. La canción presenta una historia de amor entre dos personas que se encuentran cuando sus vidas parecen no ofrecerles un futuro en común. Sin culpables ni villanos, la propuesta vuelve a combinar música y actuación para explorar los matices de los vínculos humanos, una marca característica de Pimpinela.

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Pimpinela Martín Fierro Música
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