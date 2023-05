Teatro: Vuelve Mauricio Dayub con "El Equilibrista"

Es la tercera vez que Dayub presentará El Equilibrista en el 3 de Febrero. "Paraná me regala un premio hermoso. Son emociones a flor de piel. Por cualquier calle que paso me recuerda la infancia, especialmente los momentos en los que imaginaba y quería que ocurra algo como lo que me pasa ahora. Al estar en el escenario y mirar cualquier butaca durante la función seguro veo alguien que conozco", reconoció el actor en la entrevista con La Red Paraná.

Y definió que El Equilibrista es "la historia que cada uno de nosotros podría contar acerca de su vida, si pudiera volver a ser niño. Es emocionante por cómo está contada. Es una historia personal que me representa, que habla de mi familia".

La historia detrás de El Equilibrista

Dayub contó que la obra surgió a partir de "un secreto que se reveló" en un viaje hace más de 25 años, cuando fue a Yugoslavia (hoy Macedonia) a rodar una película: El camino del sur. "Llovía y me dieron dos días libres y quise ir al pueblo donde habían nacido mi madre y mi abuela", recordó el artista. "Mi abuela pensaba que no quedaba nadie y no recordaba la dirección de su casa. Obstinadamente, fui solo con el dato de que mi mamá jugaba en una callecita empedrada cerca del puerto, que tenía en la esquina una torre de piedra con un reloj en la parte superior. Buscando ese monumento encontré la casa donde habían vivido mi madre y la historia que había generado que mi abuela durante 50 años no tuviera contacto con la ciudad donde nació", reveló.

"Conocí las razones, que no sabía mi madre ni nadie de mi familia", sugirió Dayub.

El actor paranaense rememoró que en ese momento fueron a buscar a misa a la hermana de su abuela, para que lo conozca. "Al abrazarla empecé a ver los rostros de las personas que llegaban a la casa y eran los de mi familia de Paraná. Esa casa era parte de mi familia", dijo, sobre aquella vivienda en la ex Yugoslavia.

Perder el equilibrio

"El Equilibrista es conmocionante. Es una historia que me representa. Así contado, parece dramático, pero es un espectáculo muy divertido", aclaró el actor y director en diálogo con La Red Paraná. Y destacó que en este espectáculo es "maquinista, vestidor, actor y autor".

Consultado sobre el nombre de la obra, indicó que surgió de una frase que decía su abuelo: "el mundo es los que se animan a perder el equilibrio".

"Todos en algún momento de la vida necesitamos perder el equilibrio para hacer lo que nos dice nuestro corazón, no seguir a la manada ni seguir viviendo con condicionantes sociales", analizó Dayub.

En tanto, respecto del éxito que atraviesa su carrera profesional desde hace unos años, el artista multipremiado afirmó: "Es una casualidad. Nadie es propietario del éxito. Podés dejar de tenerlo en un instante. Te lo da el público y es una coincidencia. Siempre supe que mi éxito iba a llegar a la larga, con constancia y disciplina".

Este último verano la obra se estrenó en Uruguay donde, en declaraciones a la prensa, Mauricio Dayub señaló que luego de ver la obra es muy parecido en todas partes "tanto en países como Tel Aviv o España, como otros en los cuales hemos presentado la obra".

Obra y actor multipremiado

La obra de teatro obtuvo tres nominaciones para los premios ACE 2019, mejor actuación, mejor dirección y mejor música original de los cuales se llevó el premio a mejor actuación en unipersonal, dirección en teatro alternativo y ACE de ORO 2019. Además, Mauricio Dayub fue nominado por los premios Luisa Vehil y distinguido por el Premio del Espectador que coordina Jorge Dubatti y que destaca el trabajo de diez artistas en este año.

El equilibrista fue destacada entre las mejores obras del año 2019 para La Nación, Clarín, Página 12, La Prensa, Noticias, Caleidoscopio de Lucy, Escenarios Nacionales y Anticrítica, entre otros medios. En el verano 2020 la obra fue merecedora del Premio Vilches y Estrella de Mar de Oro para Dayub además de mejor unipersonal, actor e iluminación y nominación como mejor dirección. El actor Obtuvo el Premio “Mejor Obra Nacional” del Festival Internacional de Córdoba otorgado en 2021. En 2021, también fue merecedor del premio Konex de Platino como mejor artista de la década en el rubro unipersonal, mejor actor para los premios Trinidad Guevara y fue destacado por Revista Noticias como uno de los diez argentinos del año.