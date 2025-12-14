El Plan de la Mariposa pasó por Santa Fe con un recital repleto en el Lemon Arena

El Plan de la Mariposa presentó anoche en Santa Fe uno de los shows más importantes de su carrera. La banda de Necochea tocó

El Plan de la Mariposa presentó anoche en Santa Fe uno de los shows más importantes de su carrera. La banda de Necochea tocó el sábado 13 de diciembre desde las 21 en el Lemon Arena, sobre la Ruta Nacional 168, ante un espacio lleno y un público que cantó toda la función.

Sobre el repertorio, recorrió distintas etapas del grupo, con canciones como Correntada y otros clásicos que encontraron aguante inmediato en la multitud. Así, El Plan de la Mariposa reafirmó el vínculo con su público del litoral a lo largo de los años.

Entre quienes viajaron especialmente desde Paraná estuvo Lucía, de 29 años, que fue junto a un grupo de amigos. “Yo y mis amigos somos muy fanáticos de la banda. Este año los vimos 2 veces acá en Santa Fe”, contó al finalizar el show.

También desde la capital entrerriana llegó Martín, de 34 años, que destacó el clima general del recital: “El lugar estaba lleno y había una energía muy linda. Todos cantaban, nadie estaba quieto. Fue un planazo para cerrar el año”.

La presentación en Santa Fe se dio en medio de una gira extensa que durante 2024 y 2025 llevó a la banda por escenarios de Argentina, Latinoamérica y Europa. Este año incluyó pasos por festivales como Cosquín Rock y Quilmes Rock, funciones agotadas en Uruguay, shows en Rosario y una recorrida por España, Holanda, Inglaterra y Dinamarca, además de un histórico recital en el estadio Diego Armando Maradona de Argentinos Juniors.