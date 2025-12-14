Uno Entre Rios | Escenario | El Plan de la Mariposa

El Plan de la Mariposa pasó por Santa Fe con un recital repleto en el Lemon Arena

El Plan de la Mariposa presentó anoche en Santa Fe uno de los shows más importantes de su carrera. La banda de Necochea tocó

14 de diciembre 2025 · 11:07hs
El Plan de la Mariposa pasó por Santa Fe con un recital repleto en el Lemon Arena

El Plan de la Mariposa pasó por Santa Fe con un recital repleto en el Lemon Arena
El Plan de la Mariposa pasó por Santa Fe con un recital repleto en el Lemon Arena

El Plan de la Mariposa pasó por Santa Fe con un recital repleto en el Lemon Arena

El Plan de la Mariposa presentó anoche en Santa Fe uno de los shows más importantes de su carrera. La banda de Necochea tocó el sábado 13 de diciembre desde las 21 en el Lemon Arena, sobre la Ruta Nacional 168, ante un espacio lleno y un público que cantó toda la función.

El Plan de la Mariposa pasó por Santa Fe

Sobre el repertorio, recorrió distintas etapas del grupo, con canciones como Correntada y otros clásicos que encontraron aguante inmediato en la multitud. Así, El Plan de la Mariposa reafirmó el vínculo con su público del litoral a lo largo de los años.

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos brindará un concierto de cierre del Seminario de Dirección Orquestal

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos brindará un concierto de cierre del Seminario de Dirección Orquestal

uno en la biblioteca popular del parana: los libros mas pedidos

UNO en la Biblioteca Popular del Paraná: los libros más pedidos

Entre quienes viajaron especialmente desde Paraná estuvo Lucía, de 29 años, que fue junto a un grupo de amigos. “Yo y mis amigos somos muy fanáticos de la banda. Este año los vimos 2 veces acá en Santa Fe”, contó al finalizar el show.

También desde la capital entrerriana llegó Martín, de 34 años, que destacó el clima general del recital: “El lugar estaba lleno y había una energía muy linda. Todos cantaban, nadie estaba quieto. Fue un planazo para cerrar el año”.

La presentación en Santa Fe se dio en medio de una gira extensa que durante 2024 y 2025 llevó a la banda por escenarios de Argentina, Latinoamérica y Europa. Este año incluyó pasos por festivales como Cosquín Rock y Quilmes Rock, funciones agotadas en Uruguay, shows en Rosario y una recorrida por España, Holanda, Inglaterra y Dinamarca, además de un histórico recital en el estadio Diego Armando Maradona de Argentinos Juniors.

LEER MÁS: UNO en la Biblioteca Popular del Paraná: los libros más pedidos

El Plan de la Mariposa Santa Fe Lemon Arena
Noticias relacionadas
la fiesta nacional de la playa 2026 ya tiene fecha y grilla confirmada

La Fiesta Nacional de la Playa 2026 ya tiene fecha y grilla confirmada

federal presentara su festival del chamame en parana

Federal presentará su Festival del Chamamé en Paraná

Belisario Ruiz y Nacho Koornstra

Juanele Comedy II reúne a los talleres de Litoral Stand Up Comedy

la bersuit en parana: vivi paseo 25 de mayo suma propuestas y busca consolidarse como cierre cultural del ano

La Bersuit en Paraná: Viví Paseo 25 de Mayo suma propuestas y busca consolidarse como cierre cultural del año

Ver comentarios

Lo último

Solo dos hinchas, pero todo el corazón: el festejo de Estudiantes en Plaza de Mayo

Solo dos hinchas, pero todo el corazón: el festejo de Estudiantes en Plaza de Mayo

Los abandonados, la serie que sorprendió en Netflix y se metió entre las más vistas del mes

"Los abandonados", la serie que sorprendió en Netflix y se metió entre las más vistas del mes

La Municipalidad de Colón informó que Gimena Bordet se encuentra estable

La Municipalidad de Colón informó que Gimena Bordet se encuentra estable

Ultimo Momento
Solo dos hinchas, pero todo el corazón: el festejo de Estudiantes en Plaza de Mayo

Solo dos hinchas, pero todo el corazón: el festejo de Estudiantes en Plaza de Mayo

Los abandonados, la serie que sorprendió en Netflix y se metió entre las más vistas del mes

"Los abandonados", la serie que sorprendió en Netflix y se metió entre las más vistas del mes

La Municipalidad de Colón informó que Gimena Bordet se encuentra estable

La Municipalidad de Colón informó que Gimena Bordet se encuentra estable

Violencia y escracho en redes: el cruce entre Homero Pettinato y Sofía Gonet

Violencia y escracho en redes: el cruce entre Homero Pettinato y Sofía Gonet

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos brindará un concierto de cierre del Seminario de Dirección Orquestal

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos brindará un concierto de cierre del Seminario de Dirección Orquestal

Policiales
Concepción del Uruguay: conductor alcoholizado se subió a la vereda y chocó con un comercio

Concepción del Uruguay: conductor alcoholizado se subió a la vereda y chocó con un comercio

Choque entre camión y camioneta: hay un herido grave

Choque entre camión y camioneta: hay un herido grave

Paraná: falleció un motociclista tras chocar contra un poste

Paraná: falleció un motociclista tras chocar contra un poste

El tránsito en el Túnel Subfluvial fue interrumpido por un accidente

El tránsito en el Túnel Subfluvial fue interrumpido por un accidente

Paraná: en un procedimiento incautaron marihuana y cocaína

Paraná: en un procedimiento incautaron marihuana y cocaína

Ovación
Solo dos hinchas, pero todo el corazón: el festejo de Estudiantes en Plaza de Mayo

Solo dos hinchas, pero todo el corazón: el festejo de Estudiantes en Plaza de Mayo

Estudiantes (LP) fue más efectivo en los penales y se quedó con el Torneo Clausura

Estudiantes (LP) fue más efectivo en los penales y se quedó con el Torneo Clausura

Con solo 16 años, Lorenzo Rizzi dominó la Maratón Villa Urquiza-Paraná

Con solo 16 años, Lorenzo Rizzi dominó la Maratón Villa Urquiza-Paraná

Ferro pegó primero en la final y se llevó un triunfazo en Santa Elena

Ferro pegó primero en la final y se llevó un triunfazo en Santa Elena

Con el concordiense Marcos Kremer desde el arranque, Clermont sufrió una dura caída

Con el concordiense Marcos Kremer desde el arranque, Clermont sufrió una dura caída

La provincia
La Municipalidad de Colón informó que Gimena Bordet se encuentra estable

La Municipalidad de Colón informó que Gimena Bordet se encuentra estable

Entre Ríos: pronóstico general de lluvias y alerta por tormentas para cinco departamentos

Entre Ríos: pronóstico general de lluvias y alerta por tormentas para cinco departamentos

UNO en la Biblioteca Popular del Paraná: los libros más pedidos

UNO en la Biblioteca Popular del Paraná: los libros más pedidos

La Universidad Siglo 21 realizó su primer acto de colación en Paraná

La Universidad Siglo 21 realizó su primer acto de colación en Paraná

Crece el consumo de medicamentos para dormir y alertan por su uso indebido

Crece el consumo de medicamentos para dormir y alertan por su uso indebido

Dejanos tu comentario