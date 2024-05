Stella Montiel presentará su libro de poemas titulado "Permanencia"

Para dar a conocer su libro, Stella conversó en exclusiva con Escenario y brindó algunos detalles del mismo: “Permanencia surgió gracias a mi sobrino. Cuando él tenía 9 años, empezó a revisar algunos rincones y le gustó mucho ese poema que da nombre al libro. Debo tener tres mil poemas escritos. Yo había elegido una tanda como para hacer un libro.

La verdad es que he escrito tanto que no pensé nunca que un chico de 9 años se iba a fijar en semejante poema. Ese poema tiene como 30 años, pero está tan permanente, como lo dice el libro, que me encantó que él haya hecho esa elección y así lo hice por mi sobrino. Ésto pasó hace tiempo, entonces en aquel momento realicé el libro de forma artesanal, porque en la época que me tocó a mí era muy costoso y no se podía realizar. Entonces lo hicimos en forma artesanal y vendimos 500 libros. Pasó el tiempo y comencé a proyectar de nuevo el tema de los libros, yo tengo cinco libros hechos, pero en forma artesanal. Entonces quise darle un formato legal, por eso el año pasado con una editorial que se hizo cargo”.

Montiel aseguró que si bien tiene estudios y título universitario, la escritura fue algo que la acompañó siempre y fue aprendiendo sobre la marcha: “Soy poeta porque nací así, me encanta escribir”. Ante la necesidad de darle un marco legal y una protección ante robos y plagios a su libro, Montiel formalizó su libro y mañana, a 30 años del comienzo, lo presentará en su nuevo formato.

Stella Montiel

Con el objetivo de ofrecer una escritura sencilla y común, Montiel destacó que Permanencia es de fácil lectura y que todo el público puede acceder. “Para mí ha tenido éxito porque llevo 700 libros vendidos. La gente lo compra, lo capta y después lo va recomendando, la voz cantante y sonante es la del pueblo, entonces lo recomienda a uno u otro y lo van comprando. Todo lo mío es autogestivo. Yo vendo mis libros en las presentaciones o en mi lugar de trabajo, y lo mejor es la devolución de la gente, viene la gente y te nombra hasta los poemas que ha leído y lo vuelven a releer porque les gusta. En su libro de poesía Montiel hace referencia a su infancia en Paraná y a la Escuela Domingo Faustino Sarmiento. “También hablo sobre mi paso por la Escuela Manuel Belgrano. Después estudié en la Universidad del Litoral, me recibí ahí y después estudié acá, donde vivo, en la Universidad de Rosario. He hecho de todo y siempre escribí. En cuanto a la temática del libro es social, familiar, es de amistad, de amor, de reclamos sociales, hay mucho de la realidad que se ve día a día y lo escribí hace tantos años y está revigente el libro, así que me parece que la gente va a poder disfrutar en sí un montón de cosas, vivencias y sobre todo destacando mi entrerrianía, porque siempre me presento en todo lugar con la bandera de Entre Ríos".

Además, Montiel se mostró agradecida por la oportunidad de presentar su libro en Paraná ya que se considera una poeta de su tierra. “Yo soy un granito de arena más en nuestra querida provincia, eso me considero, y quiero que mi libro quede para siempre en las bibliotecas y en el corazón de la gente”, cerró feliz y expectante.