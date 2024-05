Pablo Millán presentará su show en el Teatro 3 Municipal 3 de Febrero

—Luego de tantos años, ¿qué te inspira a seguir creando?

—Empecé a trabajar el 23 de mayo de 1987 en Santa Fe, en un lugar que se llamaba Lucas Café Concert. Lo que me motiva es la risa, la gente, el público, la recepción que tiene mi personaje, el escenario es el único lugar donde soy plenamente feliz. Me gusta hacer reír, es una pasión. Me encanta mi personaje, me enfundo en mi personaje y siento que es el puente. Y para seguir creando creo que la principal fuente de inspiración es la gente, lo que nos va pasando a diario. Yo además tengo una peluquería, así que ahí me cuentan muchas historias y eso me motiva a la creación. Me gusta mucho homenajear al amor, soy una persona que reivindica el amor.

—¿Qué ha cambiado en vos desde la primera vez que subiste a un escenario?

—Creo que todo. Cuando uno sube al escenario por primera vez tiene el desenfado del desconocimiento, la irresponsabilidad de no tener idea qué hacés ahí, solo experimentar. Después de 40 años de laburo, porque yo tengo 37 de este tipo de shows, pero ya tengo 40 años de actor, la primera vez que pisé un escenario creo que no tenía idea de por qué lo hacía, me parecía divertido y me parecía que quería ser actor. Hoy, después de tantos años y tantas temporadas uno va adquiriendo mayores responsabilidades y cada show debe ser superador. Creo que lo que va cambiando en mí es que siempre hay que superarse.

—¿Qué particularidad tiene el público paranaense?

—El público paranaense tiene la particularidad de ser dual. Tiene una cosa de venta que es un público pacato, un público conservador, yo considero que no, todo lo contrario. Es un público transgresor, que se anima. A mí me costó mucho tiempo que la gente saque una entrada para ir a verme al teatro o me contrate para un evento, porque primero me pusieron como en observación y después me adoptaron, entonces yo siento, como digo a veces en joda, el Pato Sirirí reencarnado, porque Paraná me adoptó como un referente y un artista local, pero me costó, me costó que confiaran en mí, porque es un público muy exigente, un público de confianza lenta, no desconfiado, sino de confianza lenta, te ponen observación. El público hoy compra una entrada y ya sabe más o menos lo que va a ver de mí, pero al principio fue duro, fue pasar prueba tras prueba. El público paranaense creo que avala a sus artistas a su debido tiempo y entrega su corazón. Siento el cariño de la gente, siento el amor, esto que vos me dijiste que me conocés de chiquita y que tu familia me conoce me pasa a diario, entonces eso es maravilloso, es una misión cumplida.

—¿Cumpliste un sueño que creías inalcanzable?

—Cumplí varios sueños que creía inalcanzables. Nunca en mi vida me hubiese imaginado esto. Imaginate que empecé en el año 87. Nunca me hubiese imaginado tanto. Uno de los sueños cumplidos hoy por hoy es vivir de lo que amo, haberme comprado desde un alfiler o un cenicero hasta un auto con la plata que gano arriba de un escenario haciendo reír a la gente. Nunca me lo hubiese imaginado. Es un sueño haber trabajado con grandes artistas con las que trabajé, Carmen Barbieri, Moria Casán, Gladys Florimonte, Flor de la V, Lizy Tagliani, Flavio Mendoza. Debo haber trabajado con más de 600 artistas que incluso muchos contraté yo. He cumplido tantos sueños, tantos, tantos. Haberle dado 10 temporadas a mi familia de vacaciones trabajando conmigo también fue un sueño.

—¿Lo que soñabas era lo que imaginabas o qué diferencias encontraste?

—Era lo que soñaba. Por ahí me encontré con cosas más maravillosas que no había imaginado y con cosas terribles que hay que sortear. Antes había mucha discriminación, ahora no se nota tanto, no es que no haya, pero no se nota tanto. Yo era un hombre vestido de mujer, entonces imponerte como un artista, era casi imposible en otros tiempos. La frase de que todo cambió ahora es más de marketing. Algunas cabezas siguen teniendo estrechez. Con tantos años de oficio tengo la suerte de poder medianamente digitar, no elegir, porque a veces no elijo en lo que quiero trabajar, a veces lo hago también por una cuestión económica, porque esto es el pan de cada día, pero no deja de ser maravilloso hacerlo y donde sea que me toque, bienvenido, pero también me parece que uno con el tiempo va digitando el camino, antes es casi con una venda en los ojos y tirarse al precipicio y vemos cómo nos va, ahora más o menos con el tiempo vas rumbeando para donde querés ir y sobre todo se va abriendo el abanico, a mí me encantaría que me saquen de la casilla de actor transformista, me encantaría que me llamen para hacer radio, televisión, para ser de actor, para otras cosas, pero la gente me tiene identificado en el personaje, no me molesta, pero me gustaría que se amplíe el espectro.

—¿Cómo es tu presente hoy?

—Mi presente hoy en Paraná es laburar. Originalmente soy peluquero. La gente dice, ¿desde cuándo Pablo Millán es peluquero? Y es mi primera profesión. Mi mamá era profesora de curso de belleza, así que yo crecí en una escuela de peluquería. Después trabajé de lavacabezas en una peluquería y aprendí la profesión. Así que, simultáneamente ahora, hace cinco años que tengo una peluquería. Entonces, mis días se dividen entre la peluquería y el espectáculo. Después, en los horarios que tengo libre de la peluquería, confecciono mi vestuario. Bordo canutillos, strass, piedras, todo. Soy mi propio productor, y hago shows en eventos, teatros, cumpleaños, despedidas, en eventos familiares y empresariales. Me van contratando de diferentes lugares y así se va desarrollando mi vida.

Show Cómico Musical

—¿De qué se tratará el show del próximo domingo?

— Es mi vuelta, siempre vuelvo en mayo al teatro de Paraná después de la temporada de verano. Hice temporada en Mar del Plata, ganamos el premio Estrella de Mar con el espectáculo, entonces lo tengo como invitado a Matías Ramírez que fue el protagonista y el productor del espectáculo que hicimos en el verano. Tengo un gran transformista y bailarín que me acompañó durante muchos años en mi carrera que es Carlos Debat, con quien hice muchas temporadas y es un placer volver a encontrarme con él en el escenario. Reina Heels, que es para mí la mejor drag queen que tiene Paraná, de una locura maravillosa y de un nivel artístico impresionante, y muchos artistas más que son talentosísimos.