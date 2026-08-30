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Un hombre robó dos vehículos entre Valle María y Puiggari: lo buscan en Santa Fe

Un operativo desplegado por la Jefatura de Diamante y la Fiscalía local logró recuperar en Paraná un vehículo utilitario sustraído por un hombre en Puiggari.

30 de agosto 2026 · 21:50hs
Un hombre robó dos vehículos entre Valle María y Puiggari.

Un hombre robó dos vehículos entre Valle María y Puiggari.

Un intenso operativo policial y judicial derivado de una seguimiento de robos ocurridos en el departamento Diamante permitió esclarecer en pocas horas el hurto de un vehículo en la localidad de Estación Puíggari, aunque el responsable continúa prófugo y con pedido de captura vigente.

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Dos vehículos robados entre Valle María y Puiggari

El hecho comenzó a investigarse en la madrugada del sábado, tras la denuncia por la desaparición de un utilitario Renault Kangoo que había sido dejado con las llaves medidas puestas y sin de seguridad en el frente de una vivienda en Estación Puíggari . En el mismo episodio, los damnificados señalaron la faltante de una suma de dinero en efectivo.

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De inmediato, personal policial de la Jefatura Departamental Diamante y la Fiscalía en turno iniciaron las tareas investigativas. Tras cruzar información con la Policía de Paraná, los efectivos lograron localizar el vehículo robado en Estación Puíggari estacionado en la vía pública de la capital entrerriana, procediendo a su posterior restitución al propietario.

Robo y periplo delictivo del sospechoso

El avance de las pesquisas permitió reconstruir el raid delictivo del acusado, un joven mayor de edad radicado en General Racedo y con amplio conocimiento de la zona.

Según se estimó, durante la misma madrugada el sujeto pasó por la localidad de Valle María, donde sustrajo un utilitario Renault Kangoo perteneciente al municipio local que se encontraba estacionado frente a un taller para ser reparado, también con las llaves puestas. Con ese rodado se trasladó hasta Estación Puíggari , donde lo dejó abandonado.

Posteriormente, provocó daños en otro vehículo que encontró en la zona e intentó sustraer, para finalmente apoderarse de la Kangoo particular con la que huyó hacia Paraná.

Hombre Vehículos Valle María Puiggari Santa Fe
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