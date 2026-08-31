Día del Criminalista: un trabajo entre huellas

Se rinde honor a Juan Vucetich, antropólogo y policía de origen croata quien introdujo el sistema de Dactiloscopía en el país.

Juan Vucetich fue un policía argentino de origen croata cuando era parte del Imperio de Austria. Vucetich desarrolló y puso por primera vez en práctica un sistema eficaz para la identificación de personas por sus huellas dactilares en Argentina y desde allí se utiliza como primer método de reconocimiento.

El 1 de septiembre de 1891 Vucetich hizo las primeras fichas dactilares del mundo con las huellas de 23 procesados, y se estableció como Día Mundial de la Criminalística. En Antecedentes Personales de la Policía de Entre Ríos se trabaja 24 horas al día con esta herramienta.

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Huellas que no se repiten

El área de Antecedentes Personales de la Policía de Entre Ríos concentra los registros dactiloscópicos de las personas identificadas en la provincia y también interviene en investigaciones y en la identificación de personas fallecidas.

Detrás de una simple toma de huellas dactilares existe un sistema de identificación que permite a la Policía de Entre Ríos establecer la identidad de una persona, colaborar con investigaciones judiciales y hasta reconocer a personas fallecidas que no cuentan con documentación.

Allí se confeccionan y conservan los denominados "prontuarios", aunque desde la propia dependencia aclaran que técnicamente se trata de un legajo de identificación.

Cuando una persona concurre por primera vez, se confecciona ese legajo con sus datos personales y se realiza la toma de las impresiones de los diez dedos. También se incorporan datos morfológicos y otros elementos vinculados con la identificación.

A diferencia de años atrás, actualmente la identificación policial para estos registros se realiza a partir de los 18 años. Sin embargo, una persona puede no haber sido identificada previamente si nunca necesitó realizar un trámite que lo requiriera.

La jefa de sección es actualmente la Comisario Principal Silvina Barbieri y en la Sección Dactiloscopía está a cargo la Oficial Principal Erica Altamirano.

El sistema detrás de una huella

Uno de los aspectos centrales del trabajo es la clasificación de las impresiones digitales. Las huellas se organizan de acuerdo con un sistema dactiloscópico que permite ubicarlas y posteriormente encontrarlas dentro del archivo.

“Cada huella es diferente a otra”, explicaron desde el área a UNO, y remarcaron que las características de las líneas y los puntos que aparecen en los dedos no se repiten entre las personas.

Por eso, aunque una persona pueda modificar su aspecto exterior —por ejemplo, cambiando el color del cabello o realizando un tatuaje—, sus huellas digitales continúan siendo una herramienta de identificación.

La importancia del sistema también se extiende al trabajo que realiza el área de Rastros dependiente de la División Criminalística de la Policía Científica. Cuando los especialistas levantan una impresión en el lugar de un hecho, pueden compararla con los registros existentes para determinar si corresponde a una persona determinada.

“Por la dermis, al apoyar en cualquier lado, dejamos como una sudoración, que es como una grasa”, explicaron. Esa marca puede convertirse en un rastro que luego es levantado y analizado.

Del lugar del hecho al laboratorio

El trabajo de Antecedentes Personales no se limita a las personas que concurren voluntariamente para realizar un trámite. Existe además un sector de guardia, donde son identificadas las personas detenidas o aquellas que llegan por requerimiento de la Justicia.

En esos casos se verifica si la persona ya posee un legajo. Si existe, se recupera y se actualiza la información correspondiente. También puede realizarse una nueva toma de impresiones.

Esos registros pueden ser posteriormente requeridos por el área de Rastros para realizar cotejos con evidencias encontradas en una escena. La Policía de Entre Ríos también recibe pedidos de colaboración desde otros departamentos.

¿Qué ocurre si la persona es de otra provincia?

El sistema de Antecedentes al que tiene acceso la dependencia es provincial. Por eso, si una persona proveniente de otra provincia es identificada en Entre Ríos y no existe un registro previo, se confecciona un nuevo prontuario dentro del sistema entrerriano.

Sin embargo, desde Antecedentes explicaron que no cuentan con un único sistema nacional que permita consultar directamente todos los registros dactiloscópicos de las distintas provincias.

Identificación de un cuerpo

Cuando una persona muere y no se encuentra su DNI, puede solicitarse la intervención de Antecedentes para determinar su identidad. Si existe un legajo previo, se recupera y se realiza una comparación con las impresiones tomadas al cuerpo.

A partir de ese cotejo, se puede establecer si la persona fallecida corresponde al registro existente y elaborar el informe correspondiente.

En caso de que nunca haya sido identificada en Entre Ríos, se realizan otras consultas y procedimientos para intentar establecer su identidad.

De los dedos a las palmas

El registro tampoco se limita a las impresiones de los dedos. En el área también existe un archivo de huellas palmares, es decir, las impresiones de las palmas de las manos.

Esta información resulta útil para el trabajo de Rastros, ya que una persona puede dejar una impresión de la palma al apoyarse sobre una superficie sin necesariamente dejar una huella dactilar visible.

Por eso, actualmente también se toman las impresiones palmares de las personas que ingresan por la guardia.

A esto se suman otros tipos de rastros que pueden aparecer en una investigación: huellas de calzado, fluidos biológicos y diferentes elementos que permiten reconstruir qué ocurrió en un determinado lugar.

Una tarea que todavía depende de la tinta

Aunque el avance tecnológico atraviesa buena parte del trabajo policial, la toma de impresiones dactilares todavía se realiza mediante procedimientos tradicionales.

Desde Antecedentes señalaron que el futuro apunta a una mayor digitalización de la toma de huellas, evitando el uso de tinta y permitiendo que el registro ingrese directamente a sistemas informáticos.

Mientras ese proceso no se complete, el trabajo continúa combinando los procedimientos tradicionales con las herramientas digitales disponibles.

Así, detrás de una huella que muchas veces pasa inadvertida existe un sistema de identificación que lleva décadas siendo utilizado por la Policía y que continúa teniendo un papel central: identificar a una persona, relacionarla con un hecho, colaborar con la Justicia o devolverle un nombre a alguien que murió sin documentación

Archivos en digitalización

Pamela Melina Cardoso, cabo primero del área de Archivos de Antecedentes de la Policía de Entre Ríos, explicó cómo avanza la digitalización de expedientes históricos. Hay documentos de casi un siglo de antigüedad que todavía son consultados para trámites vinculados con la identidad y la ciudadanía.

Cardoso contó que desde mayo del año pasado se lleva adelante un proceso de digitalización de los documentos más antiguos, con el objetivo de preservarlos y facilitar su consulta. Actualmente se procesan alrededor de 60 documentos por jornada, una tarea que se repite entre dos y tres veces por semana.

Entre los papeles que se conservan aparecen documentos de distintas épocas y características. Algunos fueron utilizados durante décadas como constancias de identidad o de nacimiento, especialmente en tiempos en los que el Registro Civil todavía no tenía el alcance que posee actualmente.

Cardoso explicó que antiguamente, cuando los bebés nacían en sus domicilios, podían utilizarse documentos en los que dos testigos dejaban constancia del nacimiento, indicando el día y la hora.

El archivo también conserva documentación histórica como antiguas libretas de enrolamiento, entre otros registros personales, que pueden ser consultados a través de una máquina especial.

“Lo que está tan roto se empieza a desgranar y se traban los escáneres”, explicó Cardoso. Por ese motivo, el procedimiento requiere paciencia y manipulación cuidadosa para evitar que los documentos terminen dañados.

La digitalización permitirá que, una vez incorporados al sistema, los documentos puedan ser localizados con mayor facilidad a través de una computadora, en lugar de tener que revisar manualmente grandes cantidades de papeles deteriorados. Finalmente, los documentos que ya fueron digitalizados se envían al área de Destrucción y algunos se están gestionando para que pasen al Museo Policial (Laprida 460).