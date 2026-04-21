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Villaguay: concursos públicos para el ingreso a la administración pública

Desde la Municipalidad de Villaguay se informó que continúa fortaleciendo los procesos de selección de personal a través de concursos públicos.

21 de abril 2026 · 20:31hs
La Municipalidad de Villaguay realiza concursos públicos para el ingreso a la administración pública. 

La Municipalidad de Villaguay realiza concursos públicos para el ingreso a la administración pública. 

La Municipalidad de Villaguay continúa fortaleciendo los procesos de selección de personal a través de concursos públicos, garantizando igualdad de oportunidades y transparencia.

LEER MÁS: Villaguay firmó un convenio de cooperación con UNER

Sobre los concursos en Villaguay

En esta oportunidad, más de 27 ciudadanos participaron este martes de la prueba técnica correspondiente al concurso para la incorporación de dos Inspectores de Tránsito.

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Este tipo de instancias no solo promueven la idoneidad en el acceso a los cargos, sino que reflejan una decisión política clara: construir un Estado municipal más transparente, profesional y al servicio de la comunidad.

Según se informo, la gestión apuesta a la formación, la responsabilidad y la equidad en cada incorporación.

Villaguay Concursos Administración Pública
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