Villaguay: concursos públicos para el ingreso a la administración pública

Desde la Municipalidad de Villaguay se informó que continúa fortaleciendo los procesos de selección de personal a través de concursos públicos.

La Municipalidad de Villaguay realiza concursos públicos para el ingreso a la administración pública.

La Municipalidad de Villaguay continúa fortaleciendo los procesos de selección de personal a través de concursos públicos, garantizando igualdad de oportunidades y transparencia.

En esta oportunidad, más de 27 ciudadanos participaron este martes de la prueba técnica correspondiente al concurso para la incorporación de dos Inspectores de Tránsito.

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Este tipo de instancias no solo promueven la idoneidad en el acceso a los cargos, sino que reflejan una decisión política clara: construir un Estado municipal más transparente, profesional y al servicio de la comunidad.

Según se informo, la gestión apuesta a la formación, la responsabilidad y la equidad en cada incorporación.