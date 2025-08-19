Conocé todas las funciones del Encuentro Entrerriano de Teatro en Paraná

El Encuentro Entrerriano de Teatro se realizará en Paraná del viernes 22 al domingo 24 de agosto, con funciones gratuitas en distintas salas de la ciudad

El próximo Encuentro Entrerriano de Teatro se realizará en Paraná del viernes 22 al domingo 24 de agosto, con funciones gratuitas, talleres y actividades especiales en distintas salas de la ciudad. La propuesta es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo Provincial del Teatro Independiente (ConTIER).