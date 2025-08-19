Uno Entre Rios | Escenario | Encuentro Entrerriano de Teatro

Conocé todas las funciones del Encuentro Entrerriano de Teatro en Paraná

El Encuentro Entrerriano de Teatro se realizará en Paraná del viernes 22 al domingo 24 de agosto, con funciones gratuitas en distintas salas de la ciudad

19 de agosto 2025
Conocé todas las funciones del Encuentro Entrerriano de Teatro en Paraná

El próximo Encuentro Entrerriano de Teatro se realizará en Paraná del viernes 22 al domingo 24 de agosto, con funciones gratuitas, talleres y actividades especiales en distintas salas de la ciudad. La propuesta es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo Provincial del Teatro Independiente (ConTIER).

Encuentro Entrerriano de Teatro 2024.jpg

Programación del Encuentro Entrerriano de Teatro

Viernes 22 de agosto

Presentación del Encuentro Entrerriano de Teatro

  • 10:00 | Capacitación en Producción, exhibición y circulación de proyectos – Coordina: Lic. Leila Barenboim | Casa de la Cultura

  • 18:00 | El corazón del actor (Paraná) | Sala Rubén Noble – IAAER

  • 19:00 | Apertura institucional y presentación del microdocumental “40° Ediciones Encuentro Entrerriano de Teatro: La inspiración de crear juntos” | Sala de Convenciones – La Vieja Usina

  • 19:30 | Cenizas quedan... siempre (Paraná) | Sala de Convenciones – La Vieja Usina

Sábado 23 de agosto

  • 10:00 | Taller de investigación teatral ConTIER – Coordina: Lic. Guillermo Meresman | Casa de la Cultura

  • 15:30 | Azucena y Clavelina, guardianas del planeta (Villa Elisa – Infantil) | Auditorio Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio

  • 18:00 | Todo verde (Villa Elisa) | Auditorio Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio

  • 20:00 | Dos mujeres guerreras (Concepción del Uruguay) | Sala de Convenciones – La Vieja Usina

  • 21:30 | Río Adentro (Chajarí) | Sala Verónica Kuttel – La Vieja Usina

Domingo 24 de agosto

  • 15:30 | Expedición Tereré, tras la joya del monte (Villaguay – Infantil) | Saltimbanquis

  • 18:00 | Sol de noche (Victoria) | Sala Verónica Kuttel – La Vieja Usina

  • 19:00 | De cuerpo y alma (Concepción del Uruguay) | Sala Rubén Noble – IAAER

  • 20:00 | Acto de cierre y entrega de premios trayectoria ConTIER | Sala de Convenciones – La Vieja Usina

  • 20:30 | Que hablen otras partes de mí (Gualeguay) | Sala de Convenciones – La Vieja Usina

Espacios

  • Casa de la Cultura de Entre Ríos (9 de Julio y Carbó)

  • Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861)

  • Auditorio Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio (Italia 51)

  • Sala Rubén Noble – IAAER (Gregoria Matorras 861)

  • Saltimbanquis (Feliciano 546)

Para más información ingresar aquí: Encuentro Entrerriano de Teatro en Paraná.

Encuentro Entrerriano de Teatro Paraná programación Teatro
