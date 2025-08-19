Conocé todas las funciones del Encuentro Entrerriano de Teatro en Paraná

El próximo Encuentro Entrerriano de Teatro se realizará en Paraná del viernes 22 al domingo 24 de agosto, con funciones gratuitas, talleres y actividades especiales en distintas salas de la ciudad. La propuesta es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo Provincial del Teatro Independiente (ConTIER).
Programación del Encuentro Entrerriano de Teatro
Viernes 22 de agosto
10:00 | Capacitación en Producción, exhibición y circulación de proyectos – Coordina: Lic. Leila Barenboim | Casa de la Cultura
18:00 | El corazón del actor (Paraná) | Sala Rubén Noble – IAAER
19:00 | Apertura institucional y presentación del microdocumental “40° Ediciones Encuentro Entrerriano de Teatro: La inspiración de crear juntos” | Sala de Convenciones – La Vieja Usina
19:30 | Cenizas quedan... siempre (Paraná) | Sala de Convenciones – La Vieja Usina
Sábado 23 de agosto
10:00 | Taller de investigación teatral ConTIER – Coordina: Lic. Guillermo Meresman | Casa de la Cultura
15:30 | Azucena y Clavelina, guardianas del planeta (Villa Elisa – Infantil) | Auditorio Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio
18:00 | Todo verde (Villa Elisa) | Auditorio Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio
20:00 | Dos mujeres guerreras (Concepción del Uruguay) | Sala de Convenciones – La Vieja Usina
21:30 | Río Adentro (Chajarí) | Sala Verónica Kuttel – La Vieja Usina
Domingo 24 de agosto
15:30 | Expedición Tereré, tras la joya del monte (Villaguay – Infantil) | Saltimbanquis
18:00 | Sol de noche (Victoria) | Sala Verónica Kuttel – La Vieja Usina
19:00 | De cuerpo y alma (Concepción del Uruguay) | Sala Rubén Noble – IAAER
20:00 | Acto de cierre y entrega de premios trayectoria ConTIER | Sala de Convenciones – La Vieja Usina
20:30 | Que hablen otras partes de mí (Gualeguay) | Sala de Convenciones – La Vieja Usina
Espacios
Casa de la Cultura de Entre Ríos (9 de Julio y Carbó)
Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861)
Auditorio Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio (Italia 51)
Sala Rubén Noble – IAAER (Gregoria Matorras 861)
Saltimbanquis (Feliciano 546)
Para más información ingresar aquí: Encuentro Entrerriano de Teatro en Paraná.