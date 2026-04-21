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La Municipalidad de Paraná incorpora herramientas tecnológicas para cuidar espacios públicos

La Municipalidad de Paraná, junto a la Jefatura Departamental de Policía, realizó una capacitación en herramientas tecnológicas para cuidar espacios públicos.

21 de abril 2026 · 17:51hs
La Municipalidad de Paraná incorpora herramientas tecnológicas para cuidar espacios públicos.

La Municipalidad de Paraná incorpora herramientas tecnológicas para cuidar espacios públicos.

La Coordinación de Defensa Civil de la Municipalidad de Paraná y la Jefatura Departamental Paraná de la Policía desarrollaron una capacitación para inspectores de Control Urbano.

La instancia formó parte del proceso de incorporación de herramientas tecnológicas que impulsa el Municipio para fortalecer las tareas de fiscalización y ordenamiento en la ciudad.

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Datos brindados de la Municipalidad de Paraná

La actividad permitió trabajar aspectos vinculados al manejo del equipamiento, su aplicación en territorio y las condiciones de seguridad necesarias para su utilización en operativos, especialmente en eventos de concurrencia masiva y espacios públicos.

Estos dispositivos permitirán fortalecer las tareas de control en distintos ámbitos de la ciudad, principalmente en:

- Control de eventos y actividades de gran concurrencia.

- Monitoreo de espacios públicos.

- Apoyo en operativos de fiscalización.

- Asistencia en situaciones que requieran intervención en territorio.

De esta manera, se busca optimizar los recursos operativos, ampliar la cobertura territorial y mejorar la capacidad de respuesta ante distintas situaciones.

Municipalidad de Paraná Drone

Otros datos

El secretario de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales, Héctor Bergara destacó: “Estamos incorporando tecnología para dar un salto de calidad en los controles. El nuevo Código de Faltas habilita el uso de imágenes obtenidas por estos dispositivos como prueba válida en las actuaciones administrativas y judiciales”.

Por su parte, el responsable de Defensa Civil de la Municipalidad, Lucas García señaló: “Esta instancia marca el inicio del uso de drones en el ámbito municipal, lo que permitirá mejorar el trabajo operativo y la articulación con las distintas áreas de seguridad”.

La implementación de esta herramienta se enmarca en el nuevo Código de Justicia Municipal de Faltas, que establece un sistema de control inteligente de infracciones. Este sistema habilita la comprobación de faltas mediante medios electrónicos, fílmicos, fotográficos o de video, así como la utilización de dispositivos móviles terrestres o aéreos y puestos fijos.

Asimismo, los registros obtenidos cuentan con plena validez legal, lo que fortalece los procedimientos de fiscalización y moderniza los mecanismos de control vigentes.

Participaron de la actividad los subsecretarios de Habilitaciones Comerciales, Guillermo Comas Cancio, de Control Urbano Lautaro López; el director del área Miguel Dietz; el subjefe Departamental Paraná Claucich, Juan Pablo; la subjefa de Operaciones Cecilia Galiano, y el Operador de Dron de Seguridad Deportiva Andrés Villanueva.

Municipalidad de Paraná herramientas Espacios Públicos
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