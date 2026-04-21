La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos presenta la "Pastoral" de Beethoven en Paraná

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos volverá a presentarse en Paraná con un programa centrado en una de las obras más reconocidas del repertorio clásico

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos volverá a presentarse en Paraná con un programa centrado en una de las obras más reconocidas del repertorio clásico. El concierto se realizará el sábado 25 de abril a las 20 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicado en Racedo 250. La entrada será libre y gratuita, con acceso por orden de llegada.

La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a la Municipalidad de Paraná. La dirección artística estará a cargo de Luis Gorelik, y en esta oportunidad se sumará como director invitado Alex Amsel.

La “Pastoral” de Beethoven sonará en Paraná con la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

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El programa incluirá la obertura La Gran Pascua Rusa, del compositor ruso Nikolái Rimski-Kórsakov, y la Sinfonía N° 6 en fa mayor, conocida como Pastoral, de Ludwig van Beethoven.

Compuesta en paralelo con la Quinta Sinfonía, la Sexta propone un enfoque diferente dentro de la obra del autor alemán. Mientras una avanza con tensión y dramatismo, la otra se construye desde una idea ligada a la naturaleza y a la experiencia sensorial. Beethoven definió esta pieza como “una expresión de sentimiento más que una descripción”, en referencia a su carácter evocativo.

La obra se organiza en cinco movimientos y recupera elementos que ya habían sido explorados en composiciones anteriores de carácter programático. Sin embargo, en este caso, los recursos musicales no funcionan solo como ilustración: forman parte de la estructura de la obra. Los sonidos asociados a la naturaleza, como los cantos de los pájaros, se integran al desarrollo musical y sostienen su lógica interna.

La Sinfonía Pastoral se consolidó como una de las piezas más interpretadas del repertorio sinfónico y mantiene vigencia por su capacidad de articular forma y expresión en un mismo plano. La presentación en Paraná permitirá escucharla en vivo en una versión interpretada por el organismo musical provincial.