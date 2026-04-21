falleció "Lito" Santini, histórico referente de la fotografía de Paraná

Dueño y fundador de Mundo Fotográfico, el comercio más antiguo e histórico de revelado de imágenes en la ciudad.

La ciudad de Paraná despide a una de sus figuras más queridas y emblemáticas del comercio: Daniel Eduardo Santini, conocido por todos como “Lito”, quien falleció a los 82 años. Su nombre quedó profundamente ligado a la historia de la fotografía en la capital entrerriana, donde durante décadas supo ganarse el respeto y el afecto de generaciones enteras.

Dueño y fundador de Mundo Fotográfico , el comercio más antiguo de revelado de imágenes en la ciudad, Santini marcó una época en la que cada fotografía tenía un valor especial, único e irrepetible. Su pasión por este arte lo llevó a abrir las puertas de su local el 10 de octubre de 1969, en su tradicional ubicación de calle Uruguay 23, donde se mantuvo activo a lo largo de más de medio siglo.

Una vida dedicada a capturar recuerdos

“Lito” no solo fue un comerciante, sino un verdadero artesano de la memoria. En tiempos donde la fotografía analógica dominaba la escena, su laboratorio fue testigo silencioso de miles de historias: cumpleaños, casamientos, viajes, egresos y momentos familiares que quedaron inmortalizados gracias a su trabajo meticuloso.

Quienes lo conocieron destacan su dedicación y su ojo atento para cada detalle. No se trataba solo de revelar un rollo, sino de garantizar que cada imagen tuviera la mejor calidad posible, entendiendo el valor emocional que cada fotografía representaba para sus clientes.

Un legado que trasciende generaciones

A lo largo de los años, Mundo Fotográfico se convirtió en mucho más que un comercio: fue un punto de referencia para los paranaenses. Allí, varias generaciones confiaron sus recuerdos más preciados, consolidando un vínculo que trascendió lo comercial para convertirse en parte del entramado social de la ciudad.

Incluso con la llegada de la era digital, Santini supo sostener la esencia de su oficio, adaptándose a los cambios sin perder la calidad y la calidez que siempre lo caracterizaron.

El emotivo adiós de su familia

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, desde la firma expresaron un profundo dolor y compartieron un mensaje cargado de emoción a través de las redes sociales.

“Lito era un señor. De esos que ya no abundan. Detallista en cada trabajo, buena persona en cada gesto, y trabajador como pocos. Construyó mucho más que un negocio. Construyó confianza. Construyó recuerdos para miles de personas. Construyó, sin saberlo, parte de la historia de Paraná”, manifestó su nieta en Instagram.

Sus palabras reflejan el sentimiento de quienes lo conocieron y valoraron no solo su labor, sino también su calidad humana.

Un lugar histórico

La partida de “Lito” Santini deja un vacío en la comunidad, pero también un legado invaluable. Su historia es la de tantos emprendedores que, con esfuerzo y pasión, lograron construir algo que perdura más allá del tiempo.

En cada fotografía revelada, en cada recuerdo preservado, su trabajo seguirá vivo. Porque más allá de las imágenes, Santini ayudó a inmortalizar la vida misma de Paraná.