El próximo viernes, desde las 17, se presentará en el Hotel Aguaý el libro Historia del Turismo de Entre Ríos, de Jorge Mario Medina y Magdalena Pandiani. La obra aporta al patrimonio histórico y turístico de la provincia, rescatando hechos, protagonistas y anécdotas que marcaron la evolución del sector en distintos momentos significativos.
Se presentará en Gualeguaychú un libro sobre la historia del turismo en Entre Ríos
El próximo viernes, desde las 17, se presentará el libro Historia del Turismo de Entre Ríos, de Jorge Mario Medina y Magdalena Pandiani, en el Hotel Aguaý.
Con un enfoque que abarca desde los primeros viajeros y las tradicionales fondas, hasta el surgimiento de instituciones, cámaras y organizaciones turísticas, el libro ofrece un recorrido integral por las raíces y la consolidación del turismo en Entre Ríos.
Un libro que aborda la historia del turismo en Entre Ríos será presentado en Gualeguaychú
La presentación en nuestra ciudad resalta, además, el papel fundamental de Gualeguaychú como motor cultural y turístico, contribuyendo de manera significativa a la preservación de la identidad local y regional.
Desde la Subsecretaría de Turismo, se invita especialmente a todos aquellos que han sido parte de la historia del turismo de nuestra ciudad a participar de este evento. A su vez, agradecemos al Hotel Aguaý por acompañar y hacer posible esta iniciativa.