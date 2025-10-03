Pacho y las Máquinas lanza su primer disco: "Picado Fino"

El músico y productor santafesino Pacho Geller presentó Picado Fino, el primer disco de su proyecto Pacho y las Máquinas, ya disponible en todas las plataformas digitales.

La obra reúne dos canciones, Izquierda Arriba Derecha Abajo (con la participación de T.a.t.i.a.n.o) y Pensalo de nuevo, y propone un estilo definido como “post punk del litoral”, donde confluyen sintetizadores, guitarras, baterías electrónicas y raíces sonoras de Santa Fe.

El lanzamiento tendrá su versión en vivo con el Festival Picado Fino, el viernes 17 de octubre a las 20:30 en el Centro Cultural y Social El Birri (General López 3698, Santa Fe). La jornada contará con Lowmax.DJ, visuales de Flordeceibo y la participación de Zuvegé & Las Flores del Ceibo y Woareber, con entradas disponibles en Ticketway.com.ar.