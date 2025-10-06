La concordiense Ariadna Ávalos brilló como árbitra en el Torneo Nacional de Clubes Femenino Ariadna Ávalos brilló en el Torneo Nacional de Clubes Femenino. Fue árbitra principal en el partido por el tercer puesto y formó parte de la terna en la final. 6 de octubre 2025 · 08:01hs

La concordiense Ariadna Ávalos brilló como árbitra en el Torneo Nacional de Clubes Femenino.

La árbitra concordiense Ariadna Ávalos, integrante de la Unión Entrerriana de Rugby, tuvo una destacada actuación durante el Torneo Nacional de Clubes Femenino que se disputó este fin de semana en Carlos Paz, provincia de Córdoba.

Ávalos fue designada como referee principal en el partido por el tercer puesto entre Córdoba Athletic y Casa de Padua, demostrando un gran desempeño en el campo de juego. Además, formó parte de la terna arbitral que dirigió el partido final del torneo, ratificando su nivel y profesionalismo en una competencia de alto nivel.

Ariadna Ávalos, la árbitra concordiense que brilló en el Torneo Nacional de Clubes Femenino Embed Su destacada participación refleja el crecimiento y la presencia cada vez mayor de árbitras entrerrianas en los principales torneos nacionales de rugby femenino.