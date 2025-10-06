La concordiense Ariadna Ávalos brilló como árbitra en el Torneo Nacional de Clubes Femenino.

Uno Entre Rios | Ovación | Ariadna Ávalos

6 de octubre 2025 · 08:01hs
La árbitra concordiense Ariadna Ávalos, integrante de la Unión Entrerriana de Rugby, tuvo una destacada actuación durante el Torneo Nacional de Clubes Femenino que se disputó este fin de semana en Carlos Paz, provincia de Córdoba.

Ávalos fue designada como referee principal en el partido por el tercer puesto entre Córdoba Athletic y Casa de Padua, demostrando un gran desempeño en el campo de juego. Además, formó parte de la terna arbitral que dirigió el partido final del torneo, ratificando su nivel y profesionalismo en una competencia de alto nivel.

Su destacada participación refleja el crecimiento y la presencia cada vez mayor de árbitras entrerrianas en los principales torneos nacionales de rugby femenino.

Dejanos tu comentario