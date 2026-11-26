Con un promedio de 76.872 pesos, en un año las expensas aumentaron 25,1% en la provincia, por debajo de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Las expensas en Entre Ríos muestran una evolución diferente a la de otras provincias relevadas: mientras en buena parte del país los aumentos interanuales superaron el 30%, en la provincia se ubicaron en el 25,1%. El dato surge de un informe de la consultora ConsorcioAbierto, que analiza más de 650.000 liquidaciones de expensas en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, y permite observar cómo se comportó uno de los gastos que más incide en la economía cotidiana de quienes viven en edificios.

En este marco, el valor promedio de las expensas entrerrianas fue de 76.872 pesos en octubre. La cifra representa un incremento interanual del 25,1%, pero también una disminución del 9,6% respecto de septiembre, cuando el promedio había sido más elevado.

Así, Entre Ríos quedó entre las jurisdicciones con menor variación anual y, al mismo tiempo, registró una de las caídas mensuales más marcadas.

Las expensas en Entre Ríos son las que menos aumentaron en la región en el último año

Comparación con las provincias de la región

La comparación con las demás zonas relevadas permite dimensionar el comportamiento provincial. En la provincia de Buenos Aires, las expensas alcanzaron un promedio de 193.979 pesos y acumularon una suba interanual del 34,4%. Córdoba registró el aumento más alto, con un 42,7%, y un promedio de 186.452 pesos. En Santa Fe, en tanto, el incremento fue del 31,4%, con expensas promedio de 159.553 pesos.

Entre Ríos se ubicó por debajo de esos porcentajes y también presentó el monto promedio más bajo del relevamiento. La diferencia no es menor: el aumento anual provincial fue 6,3 puntos porcentuales inferior al de Santa Fe, 9,3 puntos menor que el de Buenos Aires y 17,6 puntos por debajo del registrado en Córdoba.

¿Qué gastos componen las expensas?

El monto que cada propietario o inquilino debe afrontar mensualmente depende de una serie de gastos necesarios para mantener en funcionamiento el edificio. El corredor inmobiliario y administrador de consorcios de Paraná Alberto Marchini Poleri explicó a UNO que las expensas reúnen los costos comunes del inmueble y que su evolución está directamente vinculada con los servicios, el mantenimiento y las reparaciones que deben realizarse.

Entre los rubros que mencionó se encuentran el sueldo del encargado, cuando el edificio cuenta con personal propio, o el servicio de limpieza contratado a una empresa, una modalidad que, según señaló, se extendió en numerosos consorcios. También forman parte de la liquidación la electricidad de los espacios comunes, el mantenimiento de ascensores y portones automatizados, y el seguro obligatorio contra incendios.

A esos gastos habituales se suman las intervenciones que pueden surgir de manera imprevista. Una reparación en el tanque de agua o en la cisterna, por ejemplo, puede elevar el importe de una liquidación puntual y generar diferencias respecto de los meses anteriores. “Las expensas suben en función de los gastos que en ese mes tenga el consorcio”, explicó Marchini Poleri. En ese sentido, la variación mensual no necesariamente responde a un aumento uniforme de todos los servicios, sino también a trabajos específicos que deben afrontar los edificios.

Esta característica ayuda a comprender por qué el promedio de Entre Ríos mostró una baja en octubre frente a septiembre, aun cuando el incremento interanual continúa siendo significativo. El valor de las expensas puede cambiar de un período a otro según las necesidades de cada consorcio y la distribución de los gastos entre las unidades funcionales.

El relevamiento de ConsorcioAbierto también permite observar cómo se distribuyen los costos dentro de los edificios. En la Ciudad de Buenos Aires, el personal y los sueldos representaron el 31% de los gastos de los consorcios durante octubre, mientras que los gastos operativos y de mantenimiento concentraron el 27%. Se trata de cifras correspondientes a CABA, que sirven como referencia sobre la composición de los costos, aunque no describen específicamente la realidad de los edificios entrerrianos.

En ese mismo relevamiento porteño, los gastos administrativos, bancarios e impositivos representaron el 14% del total, los servicios públicos el 16% y el mantenimiento extraordinario y las obras el 10%. La consultora señaló además que el peso de algunos rubros varía según el tamaño del edificio: los costos administrativos y de personal tienden a diluirse en consorcios más grandes, mientras que los gastos operativos y de mantenimiento pueden adquirir mayor participación.

La consultora plantea que, en un escenario de gastos cada vez más complejos, la gestión de los consorcios requiere mayor previsibilidad y claridad en las liquidaciones. Entre las prácticas recomendadas figuran el seguimiento de la morosidad, la identificación de los distintos rubros y el control de los costos fijos, con el objetivo de reducir las sorpresas y facilitar la comprensión de los gastos comunes.

La responsabilidad del pago

Marchini Poleri también puso el foco en una cuestión que suele generar dudas entre propietarios e inquilinos: quién es el responsable del pago de las expensas. “Fundamentalmente, la responsabilidad de las expensas es del titular del inmueble”, remarcó. Aunque en un contrato de alquiler se establezca que el locatario debe hacerse cargo de las expensas ordinarias, la obligación frente al consorcio recae sobre el propietario.

De acuerdo con la explicación del administrador , el titular puede trasladar ese gasto al inquilino mediante el contrato de locación, pero eso no modifica la responsabilidad que tiene como propietario del departamento. Por ese motivo, si las expensas no se pagan, la intimación correspondiente se dirige al titular del inmueble.

En los contratos de alquiler, habitualmente se establece que las expensas ordinarias quedan a cargo del locatario, mientras que las extraordinarias corresponden al propietario. La distribución concreta debe estar contemplada en el acuerdo entre las partes.

Morosidad

Respecto de la morosidad en los consorcios de Paraná, aclaró que no cuenta con datos específicos para cuantificarla, aunque consideró que la situación económica puede dificultar el cumplimiento de los pagos.

El informe de ConsorcioAbierto, por su parte, señala que en octubre el 16% de las unidades funcionales de la CABA y el 17% de las de la provincia de Buenos Aires registraban deuda de expensas. Esos porcentajes se mantuvieron durante buena parte de 2026, aunque no se trata de cifras correspondientes a Entre Ríos.