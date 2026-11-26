El Ente Binacional Yacyretá emitió un alerta sobre una tendencia ascendente en los escurrimientos del río Paraná aguas abajo de la represa

El Ente Binacional Yacyretá emitió un alerta sobre una tendencia ascendente en los escurrimientos del río Paraná aguas abajo de la represa

El Ente Binacional Yacyretá emitió un alerta sobre una tendencia ascendente en los escurrimientos del río Paraná aguas abajo de la represa

El Ente Binacional Yacyretá (EBY) realizó un aapertura total de las 18 compuertas del vertedero principal frente al sostenido incremento en el caudal del río Paraná. La medida operativa impacta de lleno aguas abajo de la represa y reactiva las tareas de asistencia en las zonas insulares y ribereñas del norte de la provincia de Corrientes, según confirmó a medios nacionales el intendente de isla Apipé, Gustavo Figueredo.

La ejecución de la maniobra hidroeléctrica y advirtió sobre sus consecuencias inmediatas para los pobladores locales y as familias que habían retornado recientemente a sus hogares debieron ser evacuadas nuevamente, al tiempo que se coordina un operativo logístico con los productores rurales de la isla para trasladar el ganado hacia sectores más altos.

El aumento de caudal erogado desde la represa (proyectado entre 25.000 y 26.000 m³/s) demora entre 7 y 12 días en propagarse desde Ituzaingó hasta los distintos puertos de Entre Ríos, por lo que este nuevo pulso se acoplará a la crecida actual en el transcurso de la primera semana de diciembre.

En paralelo a la apertura del vertedero, el Ente Binacional Yacyretá (EBY) emitió el miércoles 25 de noviembre un nuevo parte hidrológico en el que advierte sobre una tendencia ascendente en los escurrimientos del río Paraná para las próximas jornadas, impulsada por las precipitaciones asociadas al fenómeno climático El Niño.

Según el reporte técnico, los indicadores climatológicos anticipan una alta probabilidad de eventos de aguas altas durante el cierre de noviembre, diciembre y enero de 2027. El organismo detalló que los aportes al embalse superaron ampliamente las marcas históricas durante todo el trimestre:

•Octubre: se registró un caudal afluente medio de 14.400 m³/s —un 106 % por encima del promedio de referencia—, constituyendo el mayor volumen mensual para ese mes desde 1971.

•Noviembre: el caudal medio se sostiene en torno a los 14.100 m³/s, un 82 % superior al registro histórico, alimentado por las recientes lluvias sobre la cuenca de aporte directo y la cuenca del río Iguazú.

Proyecciones de crecida y niveles en los puertos

De acuerdo con las modelaciones de Yacyretá, los caudales afluentes rondaron este miércoles los 24.500 m³/s y escalarían hacia un rango de entre 25.000 y 26.000 m³/s durante los próximos días, generando repercusiones directas en las costas argentinas y paraguayas.

Tras la apertura de las compuertas, la altura hidrométrica en el puerto de Ituzaingó registró un salto de 0,65 metros y alcanzó los 3,00 metros, manteniéndose todavía por debajo de los niveles de alerta (3,50 metros) y de evacuación (4,00 metros).

En contraste, en la localidad paraguaya de Ayolas los registros continuarán por encima de las marcas de alerta e inundabilidad. Desde la EBY ratificaron que mantienen un monitoreo continuo para actualizar los pronósticos preventivos ante el avance de la onda de crecida.