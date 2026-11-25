La muestra anual reunirá a estudiantes de distintas edades y niveles de formación, quienes compartirán el trabajo artístico desarrollado durante 2026

La muestra anual reunirá a estudiantes de distintas edades y niveles de formación, quienes compartirán el trabajo artístico desarrollado durante 2026. Habrá dos funciones el sábado 28 de noviembre, a las 18 y a las 20, con entrada libre y gratuita.

La danza será el lenguaje elegido para celebrar la identidad entrerriana. La Escuela Municipal de Danza de Paraná presentará su muestra anual “Hecho en Entre Ríos”, un espectáculo que reunirá sobre el escenario el trabajo, los aprendizajes y las experiencias construidas por sus estudiantes a lo largo del ciclo lectivo 2026.

La propuesta invita a recorrer la riqueza cultural de la provincia a través del movimiento y las expresiones artísticas. El espectáculo rendirá homenaje a los artistas entrerrianos, sus obras y creaciones, en un recorrido que recuperará los paisajes, la flora, la fauna, los ríos y los distintos elementos que forman parte de la identidad provincial.

La historia, las tradiciones y las costumbres también tendrán un lugar destacado en esta presentación, que busca poner en valor el patrimonio cultural de Entre Ríos. De esta manera, la danza se convierte en una herramienta para contar historias, recuperar raíces y acercar al público a las expresiones que construyen la identidad de una comunidad.

Sobre el escenario participarán estudiantes de la Formación Artística Básica (FAB), de los talleres infantiles y de los espacios destinados a jóvenes y adultos. Cada grupo compartirá parte del recorrido realizado durante el año, en una presentación que refleja tanto el proceso de aprendizaje como el compromiso de docentes y alumnos con la formación artística.

La muestra anual representa, además, una oportunidad para que la comunidad conozca el trabajo que desarrolla la institución y acompañe a quienes encuentran en la danza un espacio de expresión, formación y encuentro. Detrás de cada presentación hay meses de ensayos, dedicación y trabajo colectivo que finalmente se encuentran con el público.

“ Hecho en Entre Ríos” tendrá dos funciones el sábado 28 de noviembre, a las 18 y a las 20, en el Teatro Municipal 3 de Febrero, ubicado en 25 de Junio 60. La actividad está destinada a todo público y contará con entrada libre y gratuita.

Las entradas podrán retirarse sin costo en la Escuela Municipal de Danza, ubicada en 25 de Junio 54, de 8 a 19. La invitación es a acompañar a los estudiantes en este cierre de año y disfrutar de una propuesta que celebra, desde el arte y el movimiento, la cultura y la identidad entrerriana.