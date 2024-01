Rubén Giménez, cómo es la vida del artista diamantino

“La verdad nunca pensé si tenía talento o no. Sí debo decir que estaba convencido de lo que hacía y le ponía corazón. Siempre fui muy detallista en todo lo que respecta a un artista. Esta profesión me regaló muchas cosas lindas, muchas experiencias de vida. También pude viajar por muchos lugares, pude conocer mi país y otros países. Conocí diferentes culturas, y por sobre todo, ¡pude darme cuenta que la música es mi vida! Soy jubilado docente de música, lo que me permitió conocer el gusto de los jóvenes para aplicarlo en mis canciones. No sé qué sería si no fuera músico, no me veo de otra manera. Pero sí viajaría mucho, siempre”, remarcó.

Rubén Giménez Web1.jpg

Además, Giménez habló sobre lo difícil que era hacer músicas tiempo atrás. “Para triunfar había que irse a vivir a Buenos Aires, para estar más cerca de los medios masivos y las oportunidades. Hoy todo se maneja a través de las redes sociales, por eso, quizás, no importa dónde estés sino cómo te desarrolles. De mis canciones, las que más satisfacciones me han dado son Una tierra diferente, por haber sido elegida en su momento como un himno turístico de Entre Ríos, y otra puede ser Mi bandera es Argentina, por las satisfacciones que ocasiona escucharla en las voces de tantos chicos y los mensajes que año a año recibo, sobre todo en el día de la bandera. Me gustan varias, según la ocasión donde las presente”.

A lo largo de su carrera, Giménez tuvo la posibilidad de conocer y aprender de varios artistas, pero al momento de nombrar uno, no dudó y dijo que sus grandes referentes, siempre fueron Los Hermanos Cuestas, dúo folclórico entrerriano integrado por Néstor y Rubén Cuestas. “Con ellos recorrí el país, aprendí a amar Entre Ríos a través de la chamarrita”. Los Hermanos Cuestas recibieron premios importantes como el Racimo de Oro en Mendoza, Ñandú de Oro en Chile, Charrúa de Oro en la República Oriental del Uruguay, Premio Nacional de SADAIC en 1994, y fueron declarados Ciudadanos Destacados por el Honorable Concejo Deliberante de Diamante el 14 de enero de 1993.

Consultado sobre su futuro y carrera artística, Giménez mencionó que seguirá haciendo lo que más le apasiona, conocer nuevos destinos y seguir llevando la música local a distintas partes del mundo. “Siempre me gustó viajar y la música me lo permitió, me gusta mucho conocer gente nueva, otras culturas y demás. Necesito seguir en contacto con la música, necesito seguir viajando siempre”, aseguró.

Embed

El cantante y poeta, que hace pocos meses estrenó su videoclip De los besos que te di, sigue en auge y creciendo cada día más, representando a su Diamante natal en todas partes del mundo y llevando con orgullo y pasión la chamarrita y el folclore a todos los escenarios del país ilustrando el paisaje local.