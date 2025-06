Rodrigo Lussich y Adrián Pallares presentan "Socios al desnudo" en Paraná y Santa Fe

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares presentan "Socios al desnudo"

En el mundo del espectáculo y la televisión, Rodrigo Lussich se ha ganado un lugar con esfuerzo, con talento, pero sobre todo con autenticidad. No actúa un personaje, no interpreta un papel. Lussich es, en esencia, lo que se ve: un tipo apasionado por lo que hace, curioso, con una mirada aguda sobre el medio, pero también con una sensibilidad que traspasa la pantalla. Y cuando habla, se nota. No hay distancia ni fórmulas: hay reflexión, memoria y agradecimiento.

“Nos encanta hacer esta obra. Socios al desnudo es una propuesta que armamos con Adrián pensando en el público que nos sigue todos los días, pero también en el disfrute nuestro. Es teatro, no televisión. Es humor, historias, momentos que se dan sólo ahí, en vivo. La gente se ríe desde que empieza hasta que termina, y eso es algo que no tiene precio”, expresó. Y agregó: “Lo hacemos en los fines de semana porque de lunes a viernes estamos al aire, pero nos damos esos espacios porque realmente lo disfrutamos”.

El encuentro con el público

Con una agenda intensa y rutinas ajustadas, ambos se hacen el tiempo para girar por distintas ciudades y encontrarse con el público cara a cara. “La gira es rendidora en muchos sentidos. A nosotros nos gusta el contacto real, poder mirar a los ojos a esa gente que nos mira todos los días. El público del interior es muy cálido, muy afectuoso. Después de cada función se quedan, quieren abrazarte, hablarte, contarte algo. Y nosotros nos quedamos, charlamos, nos sacamos fotos con todos los que quieran. Es parte de lo que somos, no concebimos esto sin ese ida y vuelta”, sostuvo.

Ese vínculo con la audiencia se construyó a lo largo de los años. Y hoy se sostiene con una fidelidad que emociona. “Nos ven como parte de la familia. Entramos a sus casas todos los días. Hay señoras que nos abrazan como si fuéramos sus hijos, sus sobrinos. Y uno tiene que estar a la altura de ese cariño. No desde el ego, sino desde la gratitud. Porque uno puede estar en la tele, puede hacer notas, conducir programas, pero si no conecta con la gente, nada de eso tiene sentido”.

Lussich conduce Intrusos junto a Adrián Pallares, un clásico de la televisión argentina que cumplió 25 años. Y lo hace con orgullo, con conciencia de lo que significa estar al frente de un emblema.

“Intrusos es un fenómeno. Tiene una historia enorme y una llegada que todavía me sorprende. Volver fue muy especial. La gente lo quiere muchísimo. Se ha transformado en parte de su rutina diaria. Y nosotros lo cuidamos, lo respetamos, lo llevamos adelante con compromiso, con humor, con oficio. Es un honor ser parte de ese legado”.

Humor en vivo

Más allá del periodismo, de los móviles, de los títulos y las primicias, Rodrigo Lussich reconoce que lo que más disfruta es hacer reír. “El humor es mi lugar en el mundo. Es lo que más me entusiasma. Si puedo generar una carcajada con un video, con un monólogo, con una escena del espectáculo, para mí es un regalo. Hoy la gente necesita reírse. Está todo muy pesado, muy triste. Y si uno puede poner un poco de luz ahí, ya está haciendo algo bueno”.

En ese sentido, asegura que su presente y su futuro están cada vez más ligados a la animación. “Soy periodista, pero también soy animador. Me gusta ese rol. Me gusta entretener, hacer algo que aliviane. Me imagino conduciendo un programa de juegos, haciendo radio, creciendo en redes, armando un show unipersonal. Lo importante es que lo que haga tenga sentido para mí y el público”.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares (2).jpg

Redes sociales

Rodrigo Lussich también es muy activo en redes sociales, especialmente en Instagram (@rodrilussich), donde produce contenido propio, con humor y espontaneidad. “Estoy trabajando mucho con mis redes. Me permite hacer cosas distintas, mostrar otros costados. Me divierte. Y cuando alguien me escribe y me dice que se rió, eso para mí es un motor. Significa que vamos bien”.

Además de su carrera y su presente profesional, en la charla también hubo espacio para hablar de afectos. Lussich tiene un vínculo especial con Paraná: tiene amigos en la ciudad, la visita con frecuencia y siente una conexión muy fuerte con el público local. También habló de su madre, a quien definió como una mujer con mucho humor y una enorme influencia en su vida. “Ella me marcó. Me dio esa alegría que trato de llevar conmigo. Me enseñó a reírme, a reírnos juntos”.

Hacerle una nota a Rodrigo Lussich es conversar con alguien que entiende de comunicación, que valora la empatía, que celebra la risa y que, con talento y trabajo, ha sabido ganarse un lugar en el corazón del público. El 12 de julio en Paraná y el 13 en Santa Fe, muchos podrán volver a comprobarlo.

Intrusos: el fenómeno

Desde su estreno hace 25 años, Intrusos se consolidó como un programa referente del periodismo de espectáculos en la televisión argentina. Conducido actualmente por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, el ciclo se destaca por su capacidad para combinar información, entretenimiento y análisis del mundo del espectáculo y la farándula, ganándose un público fiel que acompaña cada emisión.

El programa se diferencia por su estilo directo y su mirada sin filtros sobre la actualidad mediática, manteniendo siempre un pulso actualizado de los temas que interesan al público. Esta combinación de rigor y entretenimiento permitió que Intrusos sobreviva a los cambios de la televisión y las modas pasajeras para convertirse en un clásico del género.

Lussich, como conductor, aporta a esta fórmula su agudeza periodística, su humor y su empatía con la audiencia, consolidando así un vínculo único. La identificación que logra con los televidentes es fundamental para que el programa mantenga vigencia y frescura después de tantos años al aire.

Además, Intrusos ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, incorporando formatos digitales y una activa presencia en redes sociales, lo que amplifica su alcance y fortalece su relación con un público más joven sin perder a los seguidores históricos.