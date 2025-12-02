Roberto Pettinato presenta "Sumo x Pettinato" en Paraná El jueves 4 de diciembre, a las 21 horas, Roberto Pettinato presenta "Sumo x Pettinato" en Limbo Pub 2 de diciembre 2025 · 13:24hs

El jueves 4 de diciembre, a las 21 en Limbo Pub, se presentará "Sumo x Pettinato", un repaso por el legado de la banda que marcó a varias generaciones. La fecha reunirá a músicos locales y a Roberto Pettinato.

Roberto Pettinato presenta "Sumo x Pettinato" en Paraná La noche tendrá como invitadas a las bandas Esclavo y La Montrul, que abrirán el escenario con repertorios propios y versiones que dialogan con el espíritu del homenaje.

Las entradas están disponibles en Ticketway, Terco Tur y Nexon, con la posibilidad de abonar hasta en seis cuotas sin interés con tarjetas del Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe. LEER MÁS: Paraná declaró Huésped de Honor a Rolo Sartorio