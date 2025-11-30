Paraná declaró Huésped de Honor a Rolo Sartorio

Uno Entre Rios | Escenario | Paraná

La Municipalidad de Paraná distinguió a Rolando “Rolo” Sartorio, líder de La Beriso, como Huésped de Honor por su acompañamiento a la campaña Campanas de Esperanza

30 de noviembre 2025 · 13:33hs
La Municipalidad de Paraná distinguió a Rolando “Rolo” Sartorio, líder de La Beriso, como Huésped de Honor por su acompañamiento a la campaña Campanas de Esperanza, una iniciativa que brinda apoyo a niños y familias que atraviesan tratamientos oncológicos. La ceremonia se realizó este sábado en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.

La intendenta Rosario Romero destacó el gesto solidario del músico y subrayó el valor de su participación en acciones que visibilizan la problemática y promueven la prevención. “Es tener una mano tendida con las personas que padecen una enfermedad, especialmente con los niños”, afirmó durante el acto. También remarcó que distinciones como esta “tienen fundamento” porque representan el reconocimiento de la ciudad a quienes acompañan causas sensibles.

El secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, sostuvo que se trató de un reconocimiento “merecido”, tanto por la trayectoria profesional del artista como por su compromiso con entidades que ofrecen contención y esperanza a niños y familias de la región.

Tras recibir el reconocimiento, Sartorio agradeció a la Municipalidad y expresó que acompañar la campaña es un honor: “No es lo mismo estar solo que acompañado para atravesar ese proceso y tocar la campana para que vuelvan sanos a casa”.

La coordinadora de Campanas de Esperanza, Sandra Villalba, valoró el apoyo del músico y de La Beriso, y destacó la empatía del equipo que respalda la iniciativa.

La distinción reafirma el vínculo entre la ciudad y quienes impulsan acciones solidarias que fortalecen el acompañamiento a personas en tratamiento oncológico y a sus familias.

Paraná Rolo Sartorio Huésped de Honor
