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Hantavirus: no se han notificado nuevos casos en Argentina

El total de casos confirmados de toda la temporada 2025-2026 se mantiene en 106. En tanto, se detectó un nuevo caso en el crucero MV Hondius.

27 de mayo 2026 · 09:09hs
El total de casos confirmados de toda la temporada 2025-2026 se mantiene en 106. En tanto

El total de casos confirmados de toda la temporada 2025-2026 se mantiene en 106. En tanto, se detectó un nuevo caso en el crucero MV Hondius.

El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) informó que, a nivel nacional, no se notificó ningún caso de hantavirus durante la semana epidemiológica (SE) 19, por lo cual el total de casos de toda la temporada 2025-2026 se mantiene en 106 confirmados.

En tanto, indicó que la región Centro concentra el 54% de los c

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El total acumulado de fiebre Chikungunya en la temporada asciende a 2.387 casos. 2.236 son autóctonos. Además, se confirmaron dos casos de dengue

Chikungunya: notificaron 258 nuevos casos

asos principalmente en Provincia de Buenos Aires (43 casos) y la tasa de incidencia más elevada corresponde a la región del Noroeste de Argentina (0,60 casos por 100.000 habitantes), donde se registraron 37 casos confirmados, de los cuales el 83% se encuentra en Salta.

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Por otro lado, en lo que refiere a la actualización de la información sobre el brote de hantavirus que se detectó en el crucero MV Hondius, el BEN señaló que se confirmó un nuevo caso entre los pasajeros, también correspondiente a la cepa Andes y, de esta manera, el total de casos asciende a 9 confirmados y 2 probables.

buque Antártida Cabo Verde hantavirus OMS

Si bien la ANLIS Malbrán determinó que la secuencia del virus del crucero tiene un alto grado de parentesco con cepas detectadas en 2018 en Neuquén, aún no es posible confirmar el origen del brote.

El Ministerio de Salud de la Nación, en articulación con las jurisdicciones involucradas, continúa realizando la investigación epidemiológica correspondiente y fortaleciendo la cooperación internacional.

Hantavirus Casos Argentina
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