"Quiero llevar la música latina a un nivel donde no había llegado antes"

J Balvin cree en el poder del español para hacer historia. Tras haber colaborado con Beyonce, Cardi B y Liam Payne, J Balvin continúa creyendo en el poder de la música en idioma español. Es algo que quiso dejar claro con Vibras, su nuevo álbum, que sólo incluye canciones en la lengua natal del superastro colombiano del reggaetón. El artista colombiano, que ya tiene cita para el 24 de noviembre en el estadio Luna Park de Buenos Aires, es una de las figuras más taquilleras del mundo de la música tropical urbano y el reggaetón.

"Siempre he querido hacer ese 'statement' (declaración) de poder lograr hacer historia en español. Estamos en el proceso, pero esa es la idea, llevar la música latina o llevar el español a un nivel donde no había llegado antes y poder ser parte de la historia en ese sentido", dijo Balvin en una entrevista telefónica en Nueva York, donde se encontraba de promoción.

Vibras, a la venta desde el viernes, está compuesto por 14 canciones que incluyen el megaéxito "Mi gente", con el DJ francés Willy William, así como los sencillos "Machika", con el arubeño Jeon y la brasileña Anitta; "No es justo", con los puertorriqueños Zion & Lennox; "Brillo", con la cantante flamenca Rosalía, y "Peligrosa", con los boricuas Wisin y Yandel. La cantautora Carla Morrison le prestó su voz para el tema homónimo del disco.

"Las colaboraciones están brutales y todas son súper diferentes y refrescantes", dijo Balvin. "Carla Morrison es quien abre el álbum. Es una gran artista mexicana que admiro muchísimo, que realmente me inspira mucho. ... Y el tema no habla de nada, el tema solamente repite 'vibras'. O sea, es mostrar la belleza que tiene ella de su voz, que es tan espectacular, y compartirla con el público".

El intérprete de éxitos como "Ay vamos", "Ginza" y más recientemente "X", con Nicky Jam, y "Familiar" con Liam Payne, afirma que su nuevo álbum sorprenderá a sus fans porque "tiene unos sonidos muy especiales y una vibra única".

"Tiene unas letras muy, muy positivas. Es súper lleno de vibras, como se llama el álbum, ¡vibras! Eso es lo que es. Te hace sentir bien, te hace sentir feliz, te hace sentir cómodo, te hace sentir realmente que estás en el canal que es", expresó.

Actualmente uno de los artistas latinos más solicitados a nivel global –también ha colaborado con Jennifer López, Justin Bieber, Skrillex, Major Lazer, Ariana Grande, Camila Cabello, Pitbull y Bad Bunny, entre otros–, Balvin ha visto incrementar exponencialmente su popularidad desde el lanzamiento de su disco de 2016 "Energía", del que se desprenden hits como "Safari", con Pharell Williams, BIA y Sky; "Sigo extrañándote", y "Ginza".

"Realmente estoy muy contento de ver cómo la vibra se está prestando para que sea exitoso", dijo el intérprete medellinense. "Ha sido una gran bendición ver cómo la música se ha ido expandiendo por el mundo y cómo la música sigue creciendo de tal manera".





Sacudió México

J Balvin viene de sacudir la pista del estadio Arena de México este fin de semana. Allí, ante más de 22 mil personas que no pararon de gritar su nombre y cantar una a una todas sus canciones, el intérprete colombiano compartió sus ideas con el público a partir del explosivo tema "Mi gente".

"Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es/ Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper", dice el hit que hizo vibrar a la concurrencia.

Y en medio del tema lanzó: "Yo no sé por qué la gente ataca el reggaetón, cuando la gente ama el reggaetón. Si no les gusta, pues que no lo escuchen", bramó.

Tras lo cual agregó: "(El género urbano) No solamente manda buena vibra para los latinos, sino a nivel mundial", dijo ante una platea en la que convivían niños de 6 años con sus padres de 50, y todos bailaban por igual.

Tras interpretar "Machika", "Otra vez", "Bonita" y "Sorry", saludó: "Estoy agradecido por las bendiciones y porque nos conectamos con la mejor vibra y hoy somos una sola familia".

Vestido con una campera de lentejuelas y pedrería de colores, J Balvin cantó en el escenario durante la primera mitad del show, pero sorprendió en la segunda mitad cuando, para complacer a los asistentes alejados, se elevó en una plataforma, con su característico pants y un pañuelo en la cabeza.

"Gracias a la gente por la buena vibra, al de sombrero, a la de gafas, a la de rojo, el niño en los brazos del papá, a los de Venezuela con la bandera allá, a los de Colombia... Yo solo quiero oírlos", pidió Balvin.









Siempre junto a grandes estrellas





Nacido en Medellín, J Balvin dio a conocer los sencillos "Ambiente" y "X", dos de las canciones hiteras de "Vibras". Pero antes ya había sacudido con cuatro álbumes de estudio, el segundo de ellos, "El negocio", grabado junto a los productores Infinity Music (un grupo de chicos colombianos integrado por Sky, Mosty y Bull Nene), en el que dio rienda suelta al reggaetón tradicional, pop, latino romántico, trap/hip-hop y otros estilos latinos. En tanto, su anterior trabajo, "Energía", lanzado en 2016, contó con la colaboración de Pharrell Williams, Sky y la rapera estadounidense BIA, además de incluir canciones junto a Daddy Yankee, Yandel, Fuego y Juanes.