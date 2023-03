Proyectarán la película "Las Delicias", un retrato de la escuela

La mirada de Crespo

A fines de 2022, el realizador entrerriano habló con Télam desde Francia porque la película quedó incluida en la Competencia de Documentales de la 31ª edición del Festival de Biarritz, en Francia. “La idea de que te manden a estudiar a Las Delicias era como una especie de amenaza constante dicha por nuestros padres cuando hacíamos alguna travesura”, contó Crespo a Télam en un bar poblado de voces latinoamericanas pegado a la Gare du Midi, la sede central del festival.

las delicias película escuela de crespo.jpg Estará presente Eduardo Crespo, director de la película, docentes y estudiantes que participaron de la filmación

“Las Delicias siempre me llamó la atención y me planteé hacer un rodaje como una especie de retiro espiritual, en solitario, en un lugar cerca del pueblo donde había crecido”, describe sobre el comienzo del proyecto.

Sinopsis

En el internado de la escuela agrotécnica Las Delicias, en el campo entrerriano, conviven más de 100 niños. Durante el año, además de las materias obligatorias, aprenden actividades agrícolas. Una doctora y otros miembros del personal de la escuela escuchan los problemas cotidianos: malas conductas, problemas físicos y el deseo de volver a sus hogares. En esa escuela vivirán el fin de su niñez y el comienzo de su juventud.

Biografía

Eduardo Crespo es un cineasta, productor y director de fotografía argentino. Su última película We Will Never Die (2020) fue la ganadora del Premio New Vision en el Festival de Cine de Santa Bárbara. En 2021, su proyecto La gruta del viento, que presentó para la residencia Ikusmira Berriak en el Festival de San Sebastián, ganó el Premio Irusoin.