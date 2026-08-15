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Belgrano sigue de racha y le ganó a Independiente Rivadavia

Belgrano , último campeón del Apertura, se impuso por 2-0 sobre La Lepra mendocina, que tiene la mente en la Libertadores, por la quinta fecha.

15 de agosto 2026 · 21:03hs
Belgrano superó a Independiente Rivadavia.

Belgrano superó a Independiente Rivadavia.

Belgrano volvió a pisar fuerte en el Estadio Julio César Villagra y se impuso por 2-0 sobre Indpendiente Rivadavia en la quinta fecha del Torneo Clausura. Con un tanto en contra de Tomás Bottari y un tremendo golazo de Emiliano Rigoni, el Pirata sumó otros tres puntos y se subió al segundo puesto de la Zona B mientras que La Lepra cayó al octavo lugar

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