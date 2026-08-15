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Iñaki Arrías va por un podio en La Plata

Este sábado Iñaki Arrías clasificó en La Plata, donde quedó en tercera posición en TC Pista Mouras. La carrera final de este domingo va desde las 12.10.

15 de agosto 2026 · 19:56hs
El piloto de Paraná está al frente en el torneo del TC Pista Mouras.

El piloto de Paraná está al frente en el torneo del TC Pista Mouras.

El paranaense Iñaki Arrías se quedó con la tercera posición en la clasificación del TC Pista Mouras en el Autódromo de La Plata, donde la categoría disputará este domingo la penúltima fecha de la Etapa Regular. Con un ritmo aún mejor que en los entrenamientos –donde ya había establecido la referencia–, Bautista Roqueta (Dodge) lideró la clasificación.

Iñaki Arrías en La Plata.

Iñaki Arrías en La Plata.

El piloto del Canning Motorsports marcó su mejor pasada del fin de semana, deteniendo el reloj en 1’27”195/1000 para quedar al tope del clasificador, seguido de Damián Pérez e Ignacio Vilas en el ‘1-2-3’ para la marca de la pentaestrella.

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Sin embargo, deberá penalizar seis décimos a su tiempo original, producto del cambio de motor tras los entrenamientos en el Roberto Mouras. Si bien sostiene los puntos correspondientes a la pole position, la serie única lo tendrá largando desde la cuarta ubicación.

Pérez, que fue 2°, compartirá la primera fila con Ignacio Vilas, mientras que el líder Iñaki Arrías irá con el poleman en la segunda fila de partida. La batería se pondrá en marcha a partir de las 10 de este domingo, mientras que la carrera final se largará a las 12.10.

Iñaki Arrías encabeza el torneo

Arrías, que tiene cinco triunfos, acumula 263 unidades, pero Ignacio Lovich lo sigue bien de cerca con 259,5; mientras que Ignacio Quintana, con 248.5 unidades, ocupa la tercera colocación.

Iñaki Arrías La Plata TC Pista Mouras
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