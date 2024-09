Presentan libro de relatos cortos "Pensar en una página"

tovo1.jpg

“Pensar en una página es la intención de mostrar mi forma de ver el mundo. Una forma de tratar de entender una realidad muy cambiante con la poderosa inserción de las redes sociales, intentando decodificar el difícil arte de no polemizar con el que tiene otra visión, proponiendo no agredir, sino aceptar el discernimiento y que esto me mejore como individuo. Pensar en una pagina es aceptar que, en la familia y los amigos, tenemos mucho más de lo que necesitamos”, describe el autor.