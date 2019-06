En el marco del 6° Workshop en Antropología Teatral, se presenta Jackelin tiene un límite por única vez en Paraná. Desde Buenos Aires llega el unipersonal de Ariana Caruso, dirigido por Gerardo Cardozo y David Toro, y se dará a conocer al público paranaense mañana, a las 21, en Arandú Espacio de Arte (Racedo 289).

Jackelin es una mujer paraguaya que gastó sus mejores años en una relación dañina. Ella decide poner fin a una relación sentimental que ha sostenido penosamente por más de 20 años. No está dispuesta a sufrir ni un minuto más esa tortura. Necesita tener con Alfredo una última y definitiva conversación.

Ella ha sido su amante durante todo ese largo tiempo. Alfredo se casó, tuvo hijos y Jackelin permaneció a su lado, como una sombra, como una cosa, siempre al alcance de la mano.

Jackelin estuvo ahí cuando él se divorció de su primera esposa, la madre de sus hijos. Luego, permaneció a su lado cuando se divorció de su segunda mujer y también lo hizo cuando puso fin a su tercer matrimonio. Ella, estuvo allí, en silencio, como si fuera invisible siendo incapaz de darle un corte a esa perversa relación.

Fue usada para todo tipo de menesteres: debió enseñarle los secretos del sexo a alguna de las inexpertas esposas de Alfredo e incluso tuvo que acceder al pedido de él para que su hijo “debutara” con ella. Pero ahora Alfredo ha muerto y sus herederos le exigen que deje la casa en la que vive, pues figura solamente a nombre de él.

La obra reflexiona sobre el rol de la mujer y de aquellas relaciones tortuosas y cíclicas que no permiten avanzar, las que están atravesadas por la violencia psicológica. “… No me digas cosas que jamás sucederán…” exclama la protagonista, en un atisbo de lucidez. Reconoce estar frente a una situación de la que ella que no encuentra salida, y el límite parece ponerlo la “vida” con la “muerte” de su gran amor, Alfredo.

Jackelin siente haber desaparecido frente a la vida, con una actitud pasiva y de aceptación frente a una relación enfermiza, se ve desintegrada, vacía.

Gerardo Cardozo, director de Jackelin tiene un límite, está convencido de que el teatro puede ser un gran despertador porque en el ensayo de ese ritual podemos despedir a quienes se fueron, soltar a quienes tenemos atados, liberar de nuestra mezquina pretensión de amor que solo ama, si es correspondido del modo en que uno concibe ese amor, o quizás nada de eso, pero al menos obtener el goce de intentarlo.

La obra fue distinguida con el Premio Reina del Plata 2016 a Mejor Actriz. Participó para Festival Nacional de Teatro sobre Violencia de Género 2015, fue seleccionada para Festival Regional 2015 y el Encuentro de Artes Escénicas Tandil 2015. En 2017 fue seleccionada por la editorial RYR (Razón y revolución) para la edición de la obra, entre otras distinciones

Las entradas se venden por anticipado a un costo de 170 pesos cada una contactándose al teléfono 3435014697. En puerta valen 200.

Ficha

Actriz: Ariana Caruso

Dramaturgia: Ariana Caruso - Sergio Lobo

Dirección: Gerardo Cardozo - David Toro

Asistente de Dirección: Juan Ignacio Coda

Música: Alisa Kaufman

Fotografía: Victor Alberto Calomeni

Maquillaje: Agustina Caruso

Vestuario: Yanina Viegas Mendonça

Escenografía: Antonella Caruso

Voz en off: Adriana Bellott

Sonido: David Giro

Producción: Ruben Landin