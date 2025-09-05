Uno Entre Rios | La Provincia | programa

Continúa en la provincia el programa "Ver para ser libres"

El programa Ver para ser Libres se extenderá en la provincia hasta el 12 de septiembre. Este viernes estará en Chajarí.

5 de septiembre 2025 · 11:37hs
Ver para ser libres es un programa nacional, dependiente del Ministerio de Capital Humano, que en Entre Ríos llevamos adelante desde el Ministerio de Desarrollo Humano, de salud visual que busca garantizar el acceso a anteojos recetados para niñas y niños en edad escolar.

El objetivo del programa es detectar a tiempo problemas de visión en niños y niñas de entre 6 y 12 años que, de no ser tratados, pueden afectar su aprendizaje, desarrollo intelectual y calidad de vida. Debido a la alta demanda que se ha generado en toda la provincia, se acordó la continuidad de la implementación de los dispositivos en localidades seleccionadas del territorio entrerriano.

LEER MÁS: Gualeguaychú lanzó el programa "Ver para ser libres"

En esta etapa, se priorizarán los departamentos que presentaron mayor demanda. Para más información sobre el programa y su cronograma, se puede ingresar al portal del Ministerio de Desarrollo Humano.

Cronograma del programa

5/09: Chajarí (Federación)- Cepeda y Moreno.

8/09: Concordia (Concordia) - Lugar a confirmar.

9/09: Viale (Paraná) - Los Robles y Bovier.

9/09: Maciá (Tala) - Lugar a confirmar.

10/09: Rincón de Nogoyá (Victoria) - Ruta 11 km 145.

10/09: Gilbert (Gualeguaychú) - Lugar a confirmar.

11/09: Galarza (Gualeguay) - Lugar a confirmar.

11/09: Larroque (Gualeguaychú) - Estación del tren. Rocamora 341.

12/09: María Grande (Paraná) - Calandria y Presidente Perón.

12/09: Villa Elisa (Colón) - Lugar a confirmar.

